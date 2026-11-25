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Din această cantitate, aproximativ 31 de milioane de litri sunt din comerț ilicit, iar 20 de milioane de litri au reprezentat producția gospodărească destinată consumului propriu, aceasta nefiind automat asimilată comerțului ilegal.

Datele provin din cercetarea realizată de NOVEL Research, intitulată „Evaluarea pieței informale de băuturi spirtoase din România, 2025–2027” și prezentată, miercuri, în cadrul unei mese rotunde organizate de Spirits România. Cercetarea reprezintă un audit în premieră al pieței locale a băuturilor alcoolice.

Între 2008 și 2025, consumul total de băuturi spirtoase din România a scăzut cu 24%, în timp ce volumul fiscalizat a crescut cu 79%. În această perioadă, ponderea pieței nefiscalizate s-a redus de la 75% în 2008 la 34% în 2024. Tendința s-a inversat însă în 2025, când ponderea consumului nefiscalizat a urcat la 41,6%, într-un an marcat de două majorări succesive ale accizei.

„Studiul trage un semnal de alarmă clar că majorarea repetată a accizelor, necorelată cu puterea de cumpărare, nu reduce consumul de alcool, ci doar alimentează evaziunea fiscală și rețelele ilegale. Câștigul obținut în 15 ani de scoatere la lumină a pieței ilicite a fost pierdut în doar doi ani. Peste 40% din piața de spirtoase a ieșit din radarul statului, iar consecințele sunt severe atât pentru producătorii locali corecți, cât și pentru încasările bugetare. Studiul arată clar că predictibilitatea fiscală este cel mai bun mecanism pentru a păstra o piață licită cât mai mare”, a declarat Radu MOLDOVAN-PETRUȚ, directorul executiv al asociației Spirits România.

Legislație există, controalele trebuie intensificate

Novel atrage atenția că legislația necesară pentru sancționarea comercializării ilegale de alcool există deja, problema fiind aplicarea insuficientă a acesteia. Spre deosebire de producția tradițională din gospodării, destinată consumului propriu și permisă în condițiile legii, comercializarea neautorizată a alcoolului prejudiciază bugetul de stat și creează concurență neloială pentru producătorii care respectă legea.

Dar, cel mai important, dincolo de pierderile fiscale, consumul de alcool din surse necorespunzătoare are consecințe grave asupra sănătății publice. Studiul Novel Research menționează riscurile consumului de alcool din surse neverificate calitativ și recomandă, în acest context, denaturarea corespunzătoare a spirtului sanitar și intensificarea controalelor asupra comercializării acestuia.

Consum real ridicat, piață legală mică

Extinderea pieței nefiscalizate are loc într-un context în care România se numără printre statele europene cu cele mai mici venituri pe cap de locuitor și cu un nivel redus al consumului fiscalizat de băuturi spirtoase. Potrivit Novel Research, România are al doilea cel mai mic PIB pe locuitor din grupul celor 13 țări europene analizate, după Bulgaria, dar aplică o acciză la alcoolul etilic de peste două ori mai mare decât nivelul minim stabilit la nivelul Uniunii Europene.

În același timp, consumul fiscalizat este de doar 1,29 litri de alcool pur pe locuitor, comparativ cu 1,89 litri în Germania, 2,53 litri în Cehia, 3,65 litri în Polonia și 3,80 litri în Bulgaria, de aproape trei ori mai mult decât în România. Diferența nu reflectă un consum scăzut, ci dimensiunea pieței nefiscalizate, care scapă evidențelor fiscale. De altfel, Bulgaria aplică o acciză de 562 de euro pe hectolitrul de alcool pur, față de 1.151 de euro în România.

Studiul evidențiază și diferențele dintre politicile fiscale ale statelor europene. România a majorat acciza la băuturile spirtoase de șapte ori între 2016 și 2026, dintre care de trei ori în ultimele 24 de luni. În schimb, zece state membre ale Uniunii Europene, printre care Germania, Austria și Franța, nu au modificat nivelul accizei în aceeași perioadă. Analiza Novel Research atrage astfel atenția asupra necesității corelării politicii fiscale cu puterea de cumpărare a populației și cu dimensiunea pieței legale, pentru a limita riscul migrării consumului către surse nefiscalizate.

Se taxează tipul de băutură, nu cantitatea de alcool pur

Raportul Novel Research arată că un gram de etanol provenit din băuturi spirtoase este taxat de 4 ori mai mult decât cel din bere și de 63,8 ori mai mult decât cel din vin liniștit, deși efectul asupra organismului uman este același.

Discrepanța fiscală se vede clar la raft, unde cantitatea de alcool pur pe care un consumator o poate achiziționa variază foarte mult în funcție de tipul de băutură.

Deși băuturile spirtoase reprezintă doar 22% din alcoolul comercializat legal în România, această categorie suportă 60,1% din totalul accizelor colectate pe toate categoriile de băuturi alcoolice.

„Avem de-a face cu o anomalie fiscală gravă. Statul penalizează băuturile spirtoase, permițând în schimb accesul facil la cantități uriașe de alcool ieftin din alte categorii, ambalate la PET-uri de volum mare. Este o politică total incoerentă, care eșuează lamentabil și sub aspect fiscal, și sub cel al protejării sănătății publice”, a declarat Florin RĂDULESCU, președintele Spirits România.

Soluții pentru reducerea pieței nefiscalizate

Studiul Novel Research arată că îmbunătățirea colectării fiscale depinde nu doar de nivelul accizelor, ci și de capacitatea autorităților de a combate comerțul ilegal cu băuturi alcoolice. Printre măsurile propuse se numără crearea unui registru al instalațiilor de distilare din gospodării și intensificarea controalelor asupra vânzărilor ilegale, inclusiv în mediul online. Novel Research recomandă, de asemenea, reechilibrarea sistemului de accizare în funcție de cantitatea de alcool pur, pentru reducerea diferențelor de taxare dintre categoriile de băuturi alcoolice.

Concluziile Novel Research sunt completate de o analiză realizată de o echipă de consultanți fiscali din cadrul Deloitte România care evaluează impactul unor scenarii alternative de accizare asupra veniturilor bugetare și a dimensiunii pieței nefiscalizate până în 2030.

Potrivit modelărilor Deloitte, veniturile fiscale care ar putea fi generate în perioada 2027 – 2030 depind atât de nivelul accizei, cât și de volumul pentru care aceasta este plătită.

Conform scenariilor modelate, menținerea nivelului accizei la valoarea din prezent este asociată cu extinderea bazei fiscalizate. Astfel, în 2030, volumul fiscalizat ar putea ajunge la 76 mil. litri, iar comercialul nefiscalizat ar putea scădea cu 26,5%, adică la 28 mil. litri, față de 2026. În plus, veniturile totale (accize și TVA) estimate cumulate pentru 2027 – 2030 s-ar putea ridica la aproximativ 2 mld. Euro.

Pe de altă parte, dacă nivelul accizei este redus la nivelul anului 2025, fiind apoi indexată anual cu rata inflației, iar, în paralel, este extinsă baza fiscalizată, adică dacă sunt aplicate măsuri suplimentare de monitorizare și control din partea autorităților, volumul comercial nefiscalizat ar putea scădea cu 60% până în 2030. De asemenea, veniturile totale (accize și TVA) estimate cumulate pentru 2027 – 2030 ar putea crește cu 35% față de 2026 și ar putea ajunge la 2,21 mld. euro.

Astfel, reducerea cotei poate fi însoțită de creșterea veniturilor dacă baza fiscalizată se extinde suficient, cu aportul autorităților responsabile.

Rezultatele indică faptul că, din perspectiva politicilor fiscale, o abordare care combină predictibilitatea fiscală cu extinderea bazei fiscalizate și evaluarea impactului măsurilor pe baza datelor observate din teren ar fi cea mai potrivită.

În acest sens, principalele recomandări ale analizei Deloitte sunt:

1. Stabilitatea cotei pentru minimum trei ani, cu evaluarea efectelor asupra pieței și veniturilor bugetare. 2. Stabilitatea Codului fiscal și un calendar multianual predictibil, cu consultarea factorilor interesați, evaluare de impact și timp de implementare.

3. Politici fiscale și de sănătate bazate pe date empirice, prin monitorizare comună, date publice agregate și evaluări ex-ante/ex-post.

4. Extinderea bazei și îmbunătățirea conformării înaintea unor noi majorări, prin trasabilitate, registre interoperabile, monitorizarea comerțului online, control bazat pe risc și programe pilot de conformare fiscală și control, prin care măsurile propuse să fie testate la scară limitată înainte de extindere.

În concluzie, Spirits România atrage atenția că singura soluție sustenabilă este creșterea controlului exercitat de stat, calendar predictibil corelat cu puterea de cumpărare si aplicarea unui singur standard de taxare a alcoolului indiferent de tipul de băutură.