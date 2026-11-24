Presupusa campanie împotriva navelor care transportă cantități uriașe de petrol, gaze și substanțe chimice extrem de inflamabile a stârnit temeri că Teheranul încearcă să extindă conflictul cu Statele Unite mult dincolo de Orientul Mijlociu, aducând potențial amenințarea sabotajului până la țărmurile americane, potrivit DailyMail.

Oficialii americani cred că zeci de nave au fost vizate, unele primind amenințări cu bombă, în timp ce altele par să nu fi știut că sistemele lor informatice au fost compromise, potrivit The Wall Street Journal.

Iranul a devenit principalul suspect în cadrul anchetei, deși autoritățile americane analizează și posibilitatea ca Rusia să fie responsabilă.

Un oficial al administrației Trump a subliniat că Statele Unite nu au descoperit încă dovezi care să stabilească implicarea Iranului.

Cu toate acestea, amploarea presupusei operațiuni a alarmat autoritățile, care se tem că atacurile ar putea paraliza rutele comerciale internaționale, perturba grav aprovizionarea cu energie sau chiar provoca un incident catastrofal într-un port comercial important.

Specialiști în securitate cibernetică ai Gărzii de Coastă a SUA au fost trimiși, în ultimele săptămâni, la bordul a cel puțin patru nave care se apropiau de apele americane, pentru a interveni și a remedia problemele de securitate înainte ca acestea să își continue drumul către porturile din SUA.

Mesaje sinistre au vizat petrolierele: „navele trădătoare vor arde în iad”

Alte nave petroliere vizate operau în apele din apropierea Europei și Asiei, ceea ce sugerează că problema se extinde asupra unora dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume.

În unele dintre cele mai îngrijorătoare incidente, membrii echipajelor au primit mesaje amenințătoare, în care li se transmitea că vor fi urmăriți oriunde ar naviga.

Un director al unei companii europene de transport maritim a dezvăluit că doi ofițeri aflați la bordul uneia dintre navele sale au primit amenințări direct pe telefoanele mobile, în timp ce vasul transporta gaze naturale din Louisiana către porturi din Marea Mediterană, luna trecută.

Mesajele avertizau că „navele trădătoare vor arde în iad”, declarau că „nu există nicio încetare a focului” și conțineau o amenințare sinistră: „Vă vom vâna în întreaga lume”.

Alte nave au primit mesaje redactate în limba persană, prin care li se cerea să nu încarce produse americane.

Printre navele implicate în anchetă se numără VL Prosperity și Kohaku, ambele având ca destinație statul Texas atunci când au fost vizate de incidente raportate pentru prima dată în septembrie.

Ambele nave au primit amenințări cu bombă, ceea ce a determinat specialiștii Gărzii de Coastă să se îmbarce la bordul lor și să verifice problemele de securitate cibernetică.

Căpitanul unei nave a fost amenințat și șantajat printr-o scrisoare

Ulterior, pe un canal Telegram în limba rusă, frecventat de membri ai industriei transportului maritim, a apărut o scrisoare de șantaj îngrijorătoare, adresată căpitanului navei VL Prosperity.

Documentul descria operațiunea drept o „execuție planificată” și acuza nava că transporta „ilegal” petrol saudit către Statele Unite.

Mesajul mai susținea că vasul era „complice la crimele organizate” ale Statelor Unite și Israelului.

The Wall Street Journal nu a putut stabili cine a redactat scrisoarea și nici dacă aceasta a fost trimisă de persoanele responsabile de atacul cibernetic.

Compania care administrează petrolierul a confirmat că autoritățile americane i-au inspectat sistemele informatice și au autorizat nava să își reia operațiunile normale.

O altă navă, Vivit Africa, transporta gaze naturale lichefiate din Statele Unite către Italia când a fost vizată de un atac și a primit o amenințare cu bombă.

Datele de navigație au arătat că petrolierul a urmat un traseu neobișnuit în timp ce se apropia de Italia, însă nu s-a stabilit dacă schimbarea rutei avea legătură cu atacul.

Informații despre breșa de securitate au circulat pe canale online din Rusia.

Întrebări privind securitatea navelor și a sistemelor informatice ale industriei maritime

Atacurile au scos la iveală vulnerabilitățile industriei transportului maritim, care se bazează tot mai mult pe sisteme informatice interconectate, precum și semne de întrebare privind nivelul de protecție împotriva hackerilor sofisticați al navelor care transportă încărcături potențial periculoase.

„Ceea ce observăm în 2026 este că navele nu mai sunt victime colaterale ale campaniilor cibernetice, ci ținte deliberate”, a declarat Alon Ayalon, cofondator al companiei israeliene de securitate cibernetică maritimă Cydome.

„Adevărul incomod este că majoritatea navelor aflate astăzi în larg au o protecție cibernetică mai slabă decât cea a unui birou de dimensiuni medii”, a adăugat el.

În septembrie, FBI și Garda de Coastă a SUA au emis împreună o avertizare, după ce au identificat un tipar de atacuri desfășurate de hackeri susținuți de state, care vizau tehnologia utilizată de companiile din industria maritimă.

Garda de Coastă a refuzat să comenteze incidentele individuale, dar a îndemnat companiile de transport maritim să raporteze eventualele breșe de securitate și să profite de asistența guvernamentală în domeniul securității cibernetice.

„Sistemul de transport maritim este esențial pentru prosperitatea economică și securitatea națională a Statelor Unite, iar protejarea acestuia împotriva potențialelor riscuri cibernetice reprezintă o componentă standard a misiunii Gărzii de Coastă a SUA în materie de siguranță și securitate”, a transmis instituția.

Experții în domeniul maritim au avertizat că nu trebuie presupus că hackerii ar putea prelua de la distanță controlul complet asupra unui petrolier și l-ar putea transforma într-o bombă plutitoare.

Lars Jensen, directorul executiv al companiei de consultanță maritimă Vespucci Maritime, cu sediul la Copenhaga, a respins aceste temeri, descriindu-le drept un „scenariu de la Hollywood”. Acesta a explicat că echipajele au la dispoziție sisteme de comandă manuală.

Chiar și dezactivarea temporară a sistemelor informatice ar putea obliga navele să își suspende călătoriile, provocând companiilor de transport maritim pierderi de milioane de dolari și creând probleme majore pentru afacerile care depind de livrările de energie la timp.

Ancheta are loc în contextul atacurilor iraniene care continuă să vizeze transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz și al îngrijorărilor tot mai mari de la Washington cu privire la disponibilitatea Teheranului de a viza cetățeni americani și în alte regiuni ale lumii.

Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Jay Clayton, a avertizat recent parlamentarii, în cadrul unei audieri a unei comisii din Camera Reprezentanților, că amenințările provenite din partea Iranului au „crescut substanțial”.