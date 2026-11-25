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Printre cele 3,6 miliarde de înregistrări se găsesc nume şi parole de conturi, documente şi chiar informaţii de identitate, conform specialiştilor de la Black Hills Information Security, potrivit News.ro.

Baza de date includea aproximativ două miliarde de informaţii folosite pentru logarea în „toate serviciile online posibile”, precum nume de utilizatori şi parole.

Printre acestea, au fost găsite sute de milioane de conturi de e-mail, peste 100 milioane de conturi pe reţelele sociale şi zeci de milioane de conturi pentru diverse magazine online.

Specialiştii estimează că în aceeaşi bază de date există peste 114 milioane de informaţii legate de conturile Google, 88 de milioane de conturi de Facebook şi 36,6 milioane de conturi Amazon.

Mii de foldere din aceeaşi bază de date aveau în ele datele de logare ale conturilor online salvate în fişiere de text simplu, uşor de citit de oricine dobândea acces la baza de date nesecurizată.

400.000 de documente păreau să fie obţinute prin folosirea unui malware avansat şi organizate pe dosare individuale pentru victimele individuale vizate de hackeri.

A doua bază de date conţinea 1,6 miliarde de documente, majoritatea cu informaţii despre cetăţeni şi companii din China. Printre acestea se numărau 840 de milioane de informaţii de identitate, 300 de milioane de numere de telefon şi 7,8 milioane de înregistrări ale unor firme.

Cele două baze de date au fost deconectate de la internet după ce au fost descoperite.