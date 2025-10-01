Cât valorează azi, 1 octombrie, aurul deținut de România. Banca Națională are de aproape 20 de ani aceeași cantitate

Stiri Economice
01-10-2025 | 14:44
aur
Shutterstock

Aurul deținut de România prin Banca Națională valorează azi, 1 octombrie 2025, aproape 13 miliarde de dolari. Cotația aurului a ajuns la un nivel record, din cauza ”shutdown”-ului din SUA. România deține aceeași cantitate de aur din 2007.

autor
Cristian Anton

Rezerva de aur a României, de 103,6 tone, valorează astăzi, 1 octombrie 2025, aproape 13 miliarde de dolari. Mai precis, undeva la 12,951 miliarde de dolari, în condițiile în care cotația mondială a fosta stabilită miercuri la nivelul record de 3.875,53 de dolari pe uncia de aur, după ce SUA au intrat în ”shutdown” din cauza neînțelegerilor dintre democrați și republicani cu privire la cheltuielile bugetare.

Potrivit reglementărilor internaționale, unitatea de măsură pentru metalele nobile, uncia troy, este echivalentul a 31,10 grame.

România deține aceeași cantitate de aur de 18 ani, respectiv din anul 2007. Este vorba despre 103,6 tone, din care 61,2 tone sunt ținute încă dinainte de 1989 în Banca Angliei, iar restul de 42,4 tone în țară.

În 1989, rezerva de aur a României era de 67,6 tone de aur. Cu actuala sa ”zestre”, de 103,6 tone, aceeași de aproape două decenii, România se află pe locul 33 în lume.

Citește și
rezerva de aur, aur, lingouri de aur
Țara cu a doua cea mai mare rezervă de aur din lume ia în calcul repatrierea tezaurului: „Sunt banii noştri”

Clasamentul este condus autoritar de SUA (8.133 tone), Germania (3.353 tone) și Italia (2.452 tone) – date valabile la sfârșitul anului 2023.

Banca Națională a României (BNR) a anunțat miercuri că rezervele sale valutare totalizau 65,015 miliarde de euro la finele lunii septembrie 2025, în scădere cu 0,27% comparativ cu nivelul de 65,188 miliarde de euro înregistrat la 31 august 2025.

Ce rezerve valutare avea BNR la sfârșitul lunii septembrie

În cursul lunii au avut loc intrări de 1,619 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor, alimentarea contului Comisiei Europene şi altele.

De asemenea, au avut loc ieşiri de 1,792 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 10,771 miliarde euro – raporta BNR în informarea redactată înainte de ”explozia” prețului la aur.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 septembrie 2025 au fost de 75,786 miliarde euro, faţă de 74,915 miliarde euro la 31 august 2025.

Plăţile scadente în luna octombrie 2025 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 2,450 miliarde euro.

Ce consecințe ar avea dacă am repatria rezerva de aur. Expert: ”Văd un lucru periculos”

Sursa: StirilePROTV, Agerpres

Etichete: cotatie, pret, Banca Angliei, aur, Banca Nationala a Romaniei, international, rezerva, tone,

Dată publicare: 01-10-2025 14:44

Articol recomandat de sport.ro
Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
Citește și...
Un stat vecin cu România își va aduce acasă tot aurul. Cât valorează rezerva națională
Stiri externe
Un stat vecin cu România își va aduce acasă tot aurul. Cât valorează rezerva națională

Banca Naţională a Serbiei intenţionează să readucă pe teritoriul naţional întreaga rezervă de aur, care o valoare de aproximativ şase miliarde de dolari, pentru a garanta securitatea acestei rezerve în perioade de criză, informează Bloomberg.

Țara cu a doua cea mai mare rezervă de aur din lume ia în calcul repatrierea tezaurului: „Sunt banii noştri”
Stiri externe
Țara cu a doua cea mai mare rezervă de aur din lume ia în calcul repatrierea tezaurului: „Sunt banii noştri”

Siguranţa rezervei de aur a Germaniei, păstrată peste hotare şi în primul rând la New York, a devenit un subiect în dezbaterea publică odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, informează Reuters.

Adevărul despre aurul românesc ținut la Londra. Intervenția oficială, fermă, a Băncii Naționale în urma unui fake news
Stiri Economice
Adevărul despre aurul românesc ținut la Londra. Intervenția oficială, fermă, a Băncii Naționale în urma unui fake news

BNR demontează un fake news despre rezerva de aur a României și modul în care aceasta este administrată la Banca Angliei. Este vorba despre 60 de tone de metal prețios, evaluate la 66 de miliarde de euro la finalul anului 2023.

Isărescu, despre tezaurul României de la Moscova: Singurul caz în care obligaţiile de restituire nu au mai fost respectate
Stiri Diverse
Isărescu, despre tezaurul României de la Moscova: Singurul caz în care obligaţiile de restituire nu au mai fost respectate

Tezaurul României rămâne singurul caz în care o rezervă de aur monetară este încredinţată cu acte în regulă că va fi returnată oricând la cererea proprietarului, iar obligaţiile asumate nu au mai fost respectate, a declarat guvernatorul Mugur Isărescu.

Ce consecințe ar avea dacă am repatria rezerva de aur. Expert: ”Văd un lucru periculos”
Stiri Economice
Ce consecințe ar avea dacă am repatria rezerva de aur. Expert: ”Văd un lucru periculos”

Propunerea liderului PSD, Liviu Dragnea, și a senatorului Șerban Nicolae, ca rezerva de aur a României să fie ținută în țară, este puternic contestată.

Recomandări
Intoxicație misterioasă în Vaslui. Un copil a murit, mama și surorile sunt în spital. Alertă națională: Alimente suspecte
Stiri actuale
Intoxicație misterioasă în Vaslui. Un copil a murit, mama și surorile sunt în spital. Alertă națională: Alimente suspecte

Un copil a murit în Vaslui, iar mama și surorile lui sunt în spital, intoxicați. Nu se știe ce i-a putut răpune atât de agresiv.

„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă
Stiri externe
„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă

Guvernul Statelor Unite a intrat miercuri dimineață într-un blocaj bugetar și a suspendat o mare parte din activitățile sale, iar situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă la nivel federal.

Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 01 Octombrie 2025

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28