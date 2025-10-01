Cât valorează azi, 1 octombrie, aurul deținut de România. Banca Națională are de aproape 20 de ani aceeași cantitate

Aurul deținut de România prin Banca Națională valorează azi, 1 octombrie 2025, aproape 13 miliarde de dolari. Cotația aurului a ajuns la un nivel record, din cauza ”shutdown”-ului din SUA. România deține aceeași cantitate de aur din 2007.

Rezerva de aur a României, de 103,6 tone, valorează astăzi, 1 octombrie 2025, aproape 13 miliarde de dolari. Mai precis, undeva la 12,951 miliarde de dolari, în condițiile în care cotația mondială a fosta stabilită miercuri la nivelul record de 3.875,53 de dolari pe uncia de aur, după ce SUA au intrat în ”shutdown” din cauza neînțelegerilor dintre democrați și republicani cu privire la cheltuielile bugetare.

Potrivit reglementărilor internaționale, unitatea de măsură pentru metalele nobile, uncia troy, este echivalentul a 31,10 grame.

România deține aceeași cantitate de aur de 18 ani, respectiv din anul 2007. Este vorba despre 103,6 tone, din care 61,2 tone sunt ținute încă dinainte de 1989 în Banca Angliei, iar restul de 42,4 tone în țară.

În 1989, rezerva de aur a României era de 67,6 tone de aur. Cu actuala sa ”zestre”, de 103,6 tone, aceeași de aproape două decenii, România se află pe locul 33 în lume.

Clasamentul este condus autoritar de SUA (8.133 tone), Germania (3.353 tone) și Italia (2.452 tone) – date valabile la sfârșitul anului 2023.

Banca Națională a României (BNR) a anunțat miercuri că rezervele sale valutare totalizau 65,015 miliarde de euro la finele lunii septembrie 2025, în scădere cu 0,27% comparativ cu nivelul de 65,188 miliarde de euro înregistrat la 31 august 2025.

Ce rezerve valutare avea BNR la sfârșitul lunii septembrie

În cursul lunii au avut loc intrări de 1,619 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor, alimentarea contului Comisiei Europene şi altele.

De asemenea, au avut loc ieşiri de 1,792 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 10,771 miliarde euro – raporta BNR în informarea redactată înainte de ”explozia” prețului la aur.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 septembrie 2025 au fost de 75,786 miliarde euro, faţă de 74,915 miliarde euro la 31 august 2025.

Plăţile scadente în luna octombrie 2025 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 2,450 miliarde euro.

