„Shutdown” în SUA. Aurul a atins un nivel record după blocajul administrației americane

Stiri Economice
01-10-2025 | 12:42
lingouri aur
Shutterstock

Cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce în Statele Unite a început o închidere ordonată a activităţilor Guvernului (”shutdown”).

autor
Cristian Matei

Această măsură va provoca inclusiv amânarea publicării unor rapoarte economice esenţiale, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Aurul a ajuns la 3.875,53 dolari pe uncie, a cincea zi de creştere a cotaţiei metalului galben, după ce Senatul SUA a eşuat marţi într-o ultimă încercare de a evita închiderea unei părţi din serviciile sale federale, iar Casa Albă a cerut agenţiilor "să execute planurile pentru închiderea (”shutdown”) în mod ordonat", primul astfel de eveniment din ultimii şapte ani.

O suspendare a operaţiunilor la nivel federal riscă să provoace noi presiuni asupra dolarului, în timp ce ar putea fi întârziată publicarea unor rapoarte esenţiale care să evalueze economia SUA, inclusiv datele privind şomajul, programate vineri.

Cotația aurului este în creștere în 2025

Cotaţia aurului a crescut anul acesta cu peste 47%, fiind în grafic pentru cel mai semnificativ câştig anual începând din 1979. Raliul este sprijinit de cererea puternică a băncilor centrale, de potenţiala slăbiciune a dolarului american şi de reluarea ciclului de relaxare a dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA (Fed).

Citește și
Capitol SUA
Congresul SUA a ajuns la un acord pentru a evita un „shutdown” chiar înainte de alegeri

În plus, analiştii apreciază că incertitudinea provocată de schimbările din componenţa comitetului de politică monetară de la Fed precum şi provocările continue la adresa independenţei Fed sunt favorabile pentru scumpirea aurului.

Un bărbat a găsit o avere în buzunarul unei geci pe care nu o mai purtase de mult. „Nu mi-a trecut prin minte”

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, record, aur, shutdown,

Dată publicare: 01-10-2025 12:15

Articol recomandat de sport.ro
Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
Citește și...
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
Stiri externe
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Congresul SUA a ajuns la un acord pentru a evita un „shutdown” chiar înainte de alegeri
Stiri externe
Congresul SUA a ajuns la un acord pentru a evita un „shutdown” chiar înainte de alegeri

Republicanii și democrații din Congresul SUA au ajuns la un acord privind prelungirea bugetului de stat până la 20 decembrie, excluzând temporar o blocare a activității guvernului federal.

SUA, la un pas de blocaj înainte de alegeri. Donald Trump amenință cu un „shutdown” dacă Congresul nu-i aprobă o propunere
Stiri externe
SUA, la un pas de blocaj înainte de alegeri. Donald Trump amenință cu un „shutdown” dacă Congresul nu-i aprobă o propunere

SUA se află la un pas de blocaj cu doar două luni înainte de alegeri. Votul pentru bugetul federal de care depinde finanțarea guvernului federal a fost amânat.

Statele Unite se pregătesc de „shutdown”, cu câteva ore înainte de paralizia bugetară
Stiri externe
Statele Unite se pregătesc de „shutdown”, cu câteva ore înainte de paralizia bugetară

Statele Unite se află la doar câteva ore de o paralizie a administraţiei federale, în lipsa unui vot privind finanţarea acesteia, un scandal în care preşedintele Joe Biden şi republicanii îşi atribuie vina reciproc.

 

Recomandări
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor
Stiri actuale
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor

Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, susține că la spitalul Sfânta Maria din Iași au murit nu șapte, ci zece copii, deoarece acolo a mai fost un focar de infecție în luna iunie a acestui an.  

”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
Stiri externe
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Octombrie 2025

03:12:52

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28