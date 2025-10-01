„Shutdown” în SUA. Aurul a atins un nivel record după blocajul administrației americane

Cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce în Statele Unite a început o închidere ordonată a activităţilor Guvernului (”shutdown”).

Această măsură va provoca inclusiv amânarea publicării unor rapoarte economice esenţiale, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Aurul a ajuns la 3.875,53 dolari pe uncie, a cincea zi de creştere a cotaţiei metalului galben, după ce Senatul SUA a eşuat marţi într-o ultimă încercare de a evita închiderea unei părţi din serviciile sale federale, iar Casa Albă a cerut agenţiilor "să execute planurile pentru închiderea (”shutdown”) în mod ordonat", primul astfel de eveniment din ultimii şapte ani.

O suspendare a operaţiunilor la nivel federal riscă să provoace noi presiuni asupra dolarului, în timp ce ar putea fi întârziată publicarea unor rapoarte esenţiale care să evalueze economia SUA, inclusiv datele privind şomajul, programate vineri.

Cotația aurului este în creștere în 2025

Cotaţia aurului a crescut anul acesta cu peste 47%, fiind în grafic pentru cel mai semnificativ câştig anual începând din 1979. Raliul este sprijinit de cererea puternică a băncilor centrale, de potenţiala slăbiciune a dolarului american şi de reluarea ciclului de relaxare a dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA (Fed).

În plus, analiştii apreciază că incertitudinea provocată de schimbările din componenţa comitetului de politică monetară de la Fed precum şi provocările continue la adresa independenţei Fed sunt favorabile pentru scumpirea aurului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













