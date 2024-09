Ce se întâmplă cu cele 60 de tone de aur ale României de la Londra. Anunțul BNR

Controversele dinspațiul public au apărut în urma unui interviu dat de dr. Nicolae Țăran, analist economic. Într-un interviu recent, el susține că transferul fizic a 60 de tone din rezerva de aur a României către Banca Angliei a făcut ca metalul prețios să intre activele instituției bancare și, în acest fel, să-l folosească pentru propriile operațiuni. În plus, el consideră că dacă metalul prețios rămânea în țară, BNR ar fi putut să emită cel puțin 20 de miliarde de lei în plus, sumă acoperită în aur.

„Ce a făcut Banca Centrală a Marei Britanii? A luat activul României, l-a introdus în bilanț la prima poziție și și-a mărit activele proprii, care sunt foarte mici. (...) Deci noi avem rezerve de 104 tone, Banca Centrală a Marii Britanii are rezerve de 310 tone. Deci 1 la 3. Dar Banca Centrală a Marii Britanii e colosală. E cea care a schimbat paradigma, a creat moneda de hârtie etc. De ce Banca Centrală a Marii Britanii are atât de puțin aur? Foarte simplu. Pentru că Banca Centrală a Marii Britanii, prin tradiție, depozitează tot aurul băncilor centrale din Commonwealth-ul Britanic, din Imperiul Colonial Britanic. Și în felul acesta, de la 310 tone, Banca Centrală a Marii Britanii adună 5100 de tone. Aș vrea să rețineți, e foarte important, sau mie așa mi se pare. Deci am un activ de 310 tone, îl măresc la 5100 și pe baza lui emit liră sterlină, cu care pot să dau pe urmă credite băncilor comerciale din România sau din America”, a declarat Nicolae Țăran.

România nu și-a pierdut aurul

Cu toate acestea, BNR transmite că această analiză este eronată și că cele 60 de tone de aur aparțin în continuare României și că orice operațiune care le vizează poate avea loc doar pe baza instrucțiunilor venite de la București.

„Banca Națională a României este titularul contului de la Banca Angliei (BOE) unde sunt depozitate aproximativ 60 de tone din rezerva de aur a României. Lingourile aflate în custodie pot fi identificate în orice moment, după numărul unic al barei, greutate și titlul de finețe al aurului. Efectuarea de operațiuni printr-un astfel de cont se realizează numai în baza instrucțiunilor transmise de BNR către Banca Angliei, aurul deținut în acest cont neputând fi utilizat sub nicio formă de către custode. Acest cont a fost deschis înainte de anul 1990. BNR comunică lunar evoluția stocului de aur și valoarea la zi a rezervei totale, care se menține din anul 2007 la 103,6 tone de aur (61,2 tone în străinătate și 42,4 tone în țară)”, transmite banca centrală.

Suma platită pentru depozitarea aurului la Banca Angliei

„Totodată, dl. prof. dr. Țăran exagerează costurile operaționale de administrare ale contului, ele fiind de aproape patru ori mai mici decât cele menționate în interviu. Detalii despre administrarea rezervei de aur a României, de către BNR, se găsesc în Raportul anual pentru 2023, https://www.bnr.ro/Publicatii-periodice-204.aspx, trimis Parlamentului în luna iunie a.c, care cuprinde și raportul de audit, precum și bilanțul anual (cu rezerva de aur inclusă)”, transmite BNR.

Datele BNR de la începutul anului 2023 arată o consolidare a rezervelor internaționale ale României. La 31 decembrie 2023 acestea însumau 66 miliarde euro, în creștere cu 13,7 miliarde euro față de sfârșitul anului 2022, în principal ca urmare a majorării rezervelor valutare (până la 59,8 miliarde euro). Rezerva de aur a fost de 103,6 tone, dintre care 61,2 tone aflate în custodie la Banca Angliei. Din punct de vedere valoric, rezerva de aur a României a înregistrat o creștere de 544 milioane euro față de finele anului 2022 (până la 6,2 miliarde euro), ca urmare a creșterii prețului aurului pe piețele internaționale.

