Ce se întâmplă în corp când mănânci o felie de dovleac. Beneficiile ascunse ale „alimentului-minune”

26-09-2025 | 07:36
dovleac copt
Cum putem compensa carența de magneziu fără să luăm suplimente cu magneziu. O felie de dovleac este soluția cea mai simplă în acest anotimp. Explicațiilr, la „Doctor de bine”.

Andreea Groza

Dovleacul din punct de vedere tehnic este un fruct, însă conținutul de nutrienți îl încadrează mai degrabă la capitolul legume. Sărac în calorii, dar bogat în vitamine și minerale, dovleacul poate fi folosit în mâncăruri, garnituri sau deserturi.

O felie de dovleac de 200g are 80 cal, la fel ca o felie de pâine. Chiar dacă pare dulce, nu îngrașă și nu are nici fructoză care să ne pună în pericol silueta nu conține.

Într-o felie avem 4000 micrograme vitamina A, adică dublu rației zilnice, 450mg potasiu, 2mg fier și 3g fibre. Este o sursă importantă de zinc, potasiu și magneziu. Magneziu este un mineral esențial în reglarea presiunii arteriale, scade riscul de accidente vasculare, calculi renali sau diabet de tip 2. Tot magneziu crește densitatea osoasă și echilibrează sistemul nervos.

Apropo de sistemul nervos, dovleacul ameliorează dispoziția și dă stare de bine prin conținutul de acid folic, vitamine din grupul B și glucide cu absorbție lentă. O felie de dovleac copt cu un strop de scorțișoară satisface nevoia de dulce și este desertul ideal pentru cei cu diabet sau la cură de slăbire. Iar conținutul mare de fibre contribuie la echilibrul intestinal și ne ajută să ne săturăm.

De ce a pus natura în bucatele toamnei tot galbenul și portocaliul soarelui? Ca să putem face provizii de vitamina A pentru iarna ce va veni. Betacarotenul e pigmentul portocaliu din vegetale, numit și provitamina A. În general toate alimentele ce conțin vitamina A sunt de origine animală: lactate, unt, ou, ficat, cu excepția Betacarotenului, o sursă vegetală. E un fitonutrient antioxidant ce face bine la piele, articulații, imunitate, vederea nocturnă și protecția antiglaucom.

Toate legumele de culoare portocaliu și verde închis abundă în betacaroten: dovleac, morcov, cartofi dulci, brocoli, spanac, dar e prezent și în cereale precum porumbul. Provitamina A menține sănătatea și elasticitatea pielii, are efect antioxidant și antiinflamator și previne îmbătrânirea prematură. Puneți și un strop de ulei pe dovleac sau ronțăiți câteva nuci, betacarotenul se absoarbe mai bine în prezența grăsimii, iar miezul de nucă e bogat în omega 3.

Beneficiile semințelor de bostan

Semințele de bostan merită și ele lăudate, conțin factori de protecție împotriva cancerului și bolilor de prostată. Da, e demonstrat științific, semințele sunt un remediu pentru inflamațiile prostatei și o metodă de prevenție a adenomului de prostată. Sunt bogate în minerale, vitamina E și fitosteroli, compuși vegetali care ajută la scăderea colesterolului din sînge. Fitosterolii din porumb, floarea-soarelui și dovleac blochează locurile de absorbție ale colesterolului din mâncare, cu impact pozitiv pe profilul lipidic.

Crude sau coapte? Coapte în tavă cu un strop de sare, timp îndelungat la temperatură joasă (maxim 100 grade), ca să se usuce și să fie crocante. Singura avertizare îi vizează pe cei cu bilă leneșă, prea multe semințe deranjează colecistul.

Dată publicare: 26-09-2025 07:36

