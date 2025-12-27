Un bărbat din Turcia, obligat să plătească despăgubiri soției pentru că a dat „like” fotografiilor altor femei

Un soț care aprecia în mod repetat fotografiilor altor femei pe rețelele sociale a fost obligat să plătească pensie alimentară și despăgubiri, după ce cea mai înaltă instanță de apel din Turcia a decis că a încălcat loialitatea maritală.

Cazul neobișnuit a fost inițial înregistrat în orașul central turcesc Kayseri, unde o femeie identificată doar cu inițialele HB și-a acuzat soțul că a umilit-o și a certat-o constant. Ea a susținut, de asemenea, că acesta petrecea timp excesiv pe rețelele sociale, dând „like” fotografiilor altor femei și lăsând comentarii sugestive. Avocații săi au argumentat că acest comportament încălca obligația legală de loialitate în cadrul căsniciei, prevăzută explicit în codul civil turcesc, și au cerut despăgubiri financiare, relateaza Daily Mail.

Soțul, identificat ca SB, a negat acuzațiile și a depus o cerere de divorț, susținând că soția sa și-ar fi insultat tatăl și că gelozia ei îi afectase reputația.

După examinarea ambelor părți, tribunalul local de familie a decis că soțul poartă mai multă vină, constatând că comportamentul său pe rețelele sociale era repetat și public, nu un incident izolat.

Cât are bărbatul de plătit

Judecătorii l-au obligat să plătească 1.000 de lire turcești pe lună pensie alimentară (aproximativ 25 de lire sterline) și 60.000 de lire turcești despăgubiri (aproximativ 1.500 de lire sterline). În motivarea scrisă, instanța a subliniat că comportamentul online nu poate fi considerat nesemnificativ.

Cazul vine pe fondul avertismentelor consilierilor de relații că Crăciunul și Anul Nou duc, de obicei, la o creștere a problemelor în cuplu, iar în ianuarie se înregistrează un vârf de cereri de divorț. „Aceste interacțiuni aparent inofensive online pot amplifica nesiguranța emoțională și pot dezechilibra relația”, se arată în decizie.

SB a făcut apel împotriva deciziei, susținând că plata este excesivă. Cu toate acestea, decizia a fost menținută de Yargıtay, Curtea de Casație din Turcia – echivalentul unei instanțe supreme în cauze civile.

Prin menținerea verdictului instanței inferioare, Yargıtay a confirmat că distribuirea repetată de „like”-uri pe fotografiile altor femei poate constitui o încălcare a loialității conjugale conform legislației turcești.

Deși cazul a stârnit glume online, avocații susțin că decizia are o importanță reală, fiind confirmată la cel mai înalt nivel judiciar. Unele voci avertizează că capturile de ecran, mesajele și alte înregistrări digitale vor fi tot mai des folosite ca probe în instanță pentru evaluarea vinovăției în cazurile de divorț.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













