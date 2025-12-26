Un șef le-a oferit tuturor angajaților bonusuri de peste 400.000 de dolari, după ce a vândut firma, în SUA

Un director de fabrică din Louisiana, SUA, s-a dovedit a fi un adevărat Moș Crăciun în viața reală, oferind fiecăruia dintre cei 540 de angajați permanenți bonusuri de ordinul sutelor de mii de dolari.

autor
Aura Trif

Gestul generos a venit după ce șeful a vândut compania pentru suma de 1,7 miliarde de dolari, relatează New York Post.

Graham Walker, fostul director general al companiei Fibrebond, a declarat pentru The Wall Street Journal că nu ar fi fost de acord cu vânzarea firmei dacă potențialul cumpărător, Eaton, nu ar fi alocat 15% din încasări angajaților, deși niciunul dintre aceștia nu deținea acțiuni.

Tranzacția, finalizată la începutul acestui an, când Eaton a achiziționat Fibrebond, a declanșat plăți către cei 540 de angajați cu normă întreagă, în medie aproximativ 443.000 de dolari per angajat, sumă distribuită pe parcursul a cinci ani. Walker, în vârstă de 46 de ani, a spus că această condiție nu a fost negociabilă.

Ce au făcut sutele de angajați cu banii

Fără ea, considera că mulți dintre angajații care susținuseră compania de-a lungul deceniilor, în perioade de creștere, declin și chiar aproape de colaps, ar fi plecat.

În luna iunie, angajații au început să primească plicuri sigilate care detaliau sumele individuale primite. Unii au fost copleșiți de emoție, alții au crezut că este o farsă.

O angajată cu o vechime de 29 de ani, care a început în 1995 cu un salariu de 5,35 dolari pe oră, a izbucnit în lacrimi când a deschis scrisoarea. Acum în vârstă de 51 de ani, ajunsese să supervizeze facilități de pe campusul Fibrebond, conducând o echipă de 18 persoane.

Se pare că și-a folosit bonusul pentru a-și achita creditul ipotecar și pentru a deschide un boutique de haine într-un oraș din apropiere. „Înainte, trăiam de la un salariu la altul. Acum pot trăi”, a declarat ea.

Un alt angajat și-a folosit banii pentru a-și duce întreaga familie într-o vacanță la Cancun, Mexic. Alții și-au plătit datoriile de pe cardurile de credit, au cumpărat mașini cu banii jos, au finanțat studiile universitare ale copiilor sau și-au suplimentat economiile pentru pensie.

O asistentă manager cu vechime, în vârstă de 67 de ani, a primit câteva sute de mii de dolari și s-a pensionat imediat.

O imigrantă din Vietnam care a lucrat peste 15 ani în departamentul de logistică al Fibrebond, a spus că a folosit o parte din bonus pentru a-i cumpăra soțului ei un Toyota Tacoma și a pus deoparte restul banilor.

Sursa: New York Post

