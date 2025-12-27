Kylie Minogue și-a încântat fanii într-o ținută de Moș Crăciun, cu un mesaj special de sărbători. FOTO

Kylie Minogue și-a împărtășit bucuria sărbătorilor cu fanii într-o ținută sexy de Moș Crăciun, miercuri, celebrând faptul că a obținut primul său single de Crăciun clasat pe locul 1 în topurile din Marea Britanie.

Cântăreața australiană, în vârstă de 57 de ani, a arătat incredibil într-o apariție pe Instagram, purtând o jachetă din catifea roșie, cu glugă, decorată cu blană artificială albă, potrivit Daily Mail.

Jacheta era strânsă în talie cu o curea lată din piele lăcuită neagră, care i-a pus în evidență silueta spectaculoasă. A completat ținuta sexy, identică celei din videoclipul său muzical „XMAS”, cu dresuri roșii și albe în dungi și cizme negre din piele, până la genunchi.

Stând în fața unui brad de Crăciun strălucitor, cu zăpadă artificială pe podea, ea a spus în videoclip: „Crăciun fericit, dragilor! Sper că vă bucurați de momente minunate și vă trimit multă iubire.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













