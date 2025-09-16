Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital

16-09-2025 | 19:51
Peste o jumătate de milion de români nu mai au asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Sunt foștii coasigurați, oameni fără venituri, aflați în întreținerea partenerului sau a unuia dintre copii.

Electra Ghiza

Rămași fără protecție, aceștia riscă să ajungă la spital doar atunci când sunt grav bolnavi sau se vor trata parțial, numai la Urgență.

Camerele de gardă s-ar putea aglomera din acest motiv.

La recepțiile spitalelor ajung tot mai des bolnavi care au nevoie de internare, dar nu au asigurare de sănătate.

Asistenții le explică unde trebuie să plătească voluntar contribuția la sănătate, dacă vor să beneficieze de servicii de sănătate de bază.

garda spital
Numărul românilor fără asigurare de sănătate este uriaș. Câți au fost tratați anul trecut

Cei care s-au asigurat voluntar deja au făcut asta pentru că au mare nevoie de medic.

Pacient: „Ne-am asigurat, pentru că a fost accidentul ăsta. Trebuia să plătească spitalizarea.”

La adoptarea primului pachet de măsuri fiscale, Guvernul a anunțat că 650.000 de persoane din întreaga țară își pierd de la 1 septembrie calitatea de coasigurat al sistemului național de sănătate.

Într-un răspuns adresat Știrilor ProTV, ANAF precizează că pentru 16.300 de persoane au plătit cei care îi aveau în întreținere, iar alți 41.500 s-au prezentat personal la ghișee să achite contribuția.

Ancuța Daisa, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Brașov: „Procentul este de 10 la sută. Este mic, dar eu am încredere că toate aceste persoane care vor avea nevoie de asistență medicală se vor prezenta la casele de asigurări de sănătate.”

O jumătate de milion de oameni sunt în acest moment neasigurați și mai pot beneficia doar de servicii de urgență.

Locul unde îi vom întâlni pe mulți dintre ei.

Un coasigurat plătește pentru un an de asigurare de sănătate în sistemul public 2.430 de lei.

Suma poate fi achitată în două etape: un sfert la momentul completării formularului, iar restul până în luna mai a anului viitor.

Guvernul cere instituțiilor publice să reducă drastic consumul de hârtie, apă, energie și carburant până în 2036

Dată publicare: 16-09-2025 19:50

