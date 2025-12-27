Lamine Yamal a oferit unui grup de copii un moment magic de Crăciun. VIDEO
Chiar şi în vacanţă, Lamine Yamal nu renunţă la fotbal. Tânărul fotbalist a profitat de pauza competiţională pentru a petrece timp cu familia în Emiratele Arabe Unite, fără a se desprinde însă de sportul care l-a consacrat.
Jucătorul Barcelonei le-a oferit un moment de neuitat unor copii în timpul liber, relatează Le Figaro.
Meci pe plajă alături de copii
Lamine Yamal s-a alăturat unor copii norocoşi la un meci pe plajă. Fidel stilului său, internaţionalul spaniol i-a încântat pe cei prezenţi cu gesturi tehnice, transformând partida improvizată într-un spectacol autentic.
Revenirea pe teren în LaLiga
Lamine Yamal va reveni în competiţie pe 3 ianuarie, când FC Barcelona va înfrunta echipa Espanyol, în LaLiga.
