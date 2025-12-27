Vânt puternic, ninsori viscolite și polei. ANM a emis avertizări meteo pentru toată țara. HARTĂ

27-12-2025 | 10:47
viscol, ninsoare
Facebook/CNAIR

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21, ce vizează intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, ghețuș și polei.

Vânt puternic și senzație accentuată de frig

Pe parcursul zilei de sâmbătă, 27 decembrie, vântul se va intensifica în regiunile estice, sud-estice și sud-vestice, urmând ca până luni seara să cuprindă cea mai mare parte a teritoriului. Vitezele vor fi, în general, de 40–60 km/h, amplificând senzația de frig.

La munte, rafalele vor fi mult mai puternice, ajungând temporar la 70–90 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită.

Ninsori și depuneri de zăpadă

În zona montană, precum și în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vor predomina precipitațiile sub formă de ninsoare, mai ales din noaptea de sâmbătă spre duminică până luni dimineața. Stratul de zăpadă va avea, în general, 5–10 cm, iar în Carpații Meridionali și Orientali, local, poate ajunge la 15–20 cm. Izolat, se va forma ghețuș sau polei.

Cod Galben – 27 decembrie, ora 10:30 – 23:00

În Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu rafale de 60–85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, vitezele pot atinge 90–110 km/h, viscolind zăpada. Temporar, intensificări ale vântului vor fi și în Moldova, vestul Olteniei, nordul și estul Dobrogei, cu viteze de 50–70 km/h.

Cod Galben – 27 decembrie, ora 23 – 29 decembrie, ora 10

În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte, va ninge viscolit, iar vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri. Vântul va sufla cu 50–70 km/h, iar stratul de zăpadă va fi de 3–8 cm, ajungând la 10–20 cm în Carpații Orientali și Meridionali.

În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia, sunt așteptate intensificări ale vântului cu aceleași viteze.

Cod Portocaliu – 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, vântul va avea rafale de 110–130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va scădea sub 50 m, iar zăpada va fi puternic troienită.

De asemenea, duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, vântul va sufla cu 70–90 km/h. În nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 90–100 km/h, cu ninsoare viscolită și vizibilitate foarte redusă.

