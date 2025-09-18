Oana Gheorghiu, desemnată în conducerea Autorității de Management al Calității în Sănătate pentru un nou mandat

Vicepreședintele „Dăruiește Viață” promite să aducă „pe masă realitățile ascunse sub discursurile oficiale" și să dea voce pacienților care nu sunt auziți.

Vicepreședintele Asociației "Dăruiește Viață", Oana Gheorghiu, a fost desemnată joi de către președintele Nicușor Dan în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) pentru un nou mandat de cinci ani.

Gheorghiu a precizat că funcția nu-i oferă putere concretă, ci posibilitatea de a ridica probleme reale cu care se confruntă sistemul medical și pacienții. „Fără a înțelege realitatea, oricât de dură ar fi ea, nu putem construi soluții sustenabile", a transmis ea.

Desemnare oficială pentru cinci ani

„Președintele României, Nicușor Dan, a aprobat desemnarea în calitatea de reprezentant al Administrației Prezidențiale în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare, a doamnei Oana Clara Gheorghiu, vicepreședinte al Asociației «Dăruiește Viață», pentru un nou mandat de 5 ani", a anunțat joi seara Administrația Prezidențială.

Oana Gheorghiu este inițiatoarea unor proiecte majore care au transformat peisajul medical românesc: construcția primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România, în cadrul Spitalului de Copii "Marie Curie" din București, renovarea secțiilor de oncologie pentru adulți și copii la mai multe spitale din țară, construirea primului laborator de diagnosticare în profunzime a cancerului limfatic la Timișoara, precum și dotarea spitalelor cu echipamente și medicamente.

„Nu îmi dă putere, dar îmi oferă oportunitatea să ridic întrebări esențiale"

Într-o postare pe Facebook, Gheorghiu a mulțumit președintelui Nicușor Dan și a clarificat natura mandatului său: „Nu îmi dă «putere» (sunt unul dintre cei 25 de membri ai Colegiului), dar îmi oferă oportunitatea de a ridica întrebări esențiale despre sistemul de sănătate, despre felul în care se iau deciziile, despre rolul Colegiului Director (care, după părerea mea, funcționează momentan mai mult ca un exercițiu formal), despre misiunea ANMCS și despre legea care o guvernează și care ar trebui actualizată."

„Despre cum ar trebui să arate, de fapt, buna guvernanță într-o astfel de instituție", a adăugat aceasta.

La Forumul organizat de ANMCS cu prilejul Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului, Gheorghiu a atras atenția asupra unei realități dureroase: „Cei mai mulți dintre cei prezenți în sală suntem (și aici mă includ) pacienți privilegiați. Pentru că avem acces rapid la servicii medicale, la rețele profesionale, la medici, la spitale. În timp ce realitatea celor din rural sau a celor fără resurse este cu totul alta."

Potrivit acesteia, tocmai acest gol - de acces la servicii medicale, de comunicare medic-pacient, de încredere în sistem - lasă loc conspirațiilor, extremismului și populismului.

Oana Gheorghiu consideră că este nevoie de o abordare mai constructivă: „Critica la adresa autorităților, guvernului, politicienilor rămâne un exercițiu democratic, necesar, dar singură nu mai ajunge. Dacă ne oprim doar la ea, riscăm ca mesajul să fie manipulat, întors împotriva noastră și transformat într-un bumerang. Avem nevoie de mai mult: soluții, construcție și parteneriate reale."

„Și am spus că e momentul să ne întoarcem la firul ierbii, la nevoile reale ale oamenilor. Să le aflăm, să le punem pe masă și să le transformăm în sursa politicilor publice", a subliniat aceasta.

