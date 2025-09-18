Oana Gheorghiu, desemnată în conducerea Autorității de Management al Calității în Sănătate pentru un nou mandat

Stiri actuale
18-09-2025 | 21:04
Oana Gheorghiu
FB/Oana Gheorghiu

Vicepreședintele „Dăruiește Viață” promite să aducă „pe masă realitățile ascunse sub discursurile oficiale" și să dea voce pacienților care nu sunt auziți.

autor
Mihai Niculescu

Vicepreședintele Asociației "Dăruiește Viață", Oana Gheorghiu, a fost desemnată joi de către președintele Nicușor Dan în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) pentru un nou mandat de cinci ani.

Gheorghiu a precizat că funcția nu-i oferă putere concretă, ci posibilitatea de a ridica probleme reale cu care se confruntă sistemul medical și pacienții. „Fără a înțelege realitatea, oricât de dură ar fi ea, nu putem construi soluții sustenabile", a transmis ea.

Desemnare oficială pentru cinci ani

„Președintele României, Nicușor Dan, a aprobat desemnarea în calitatea de reprezentant al Administrației Prezidențiale în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare, a doamnei Oana Clara Gheorghiu, vicepreședinte al Asociației «Dăruiește Viață», pentru un nou mandat de 5 ani", a anunțat joi seara Administrația Prezidențială.

Oana Gheorghiu este inițiatoarea unor proiecte majore care au transformat peisajul medical românesc: construcția primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România, în cadrul Spitalului de Copii "Marie Curie" din București, renovarea secțiilor de oncologie pentru adulți și copii la mai multe spitale din țară, construirea primului laborator de diagnosticare în profunzime a cancerului limfatic la Timișoara, precum și dotarea spitalelor cu echipamente și medicamente.

Citește și
Interviurile lui Vitalie
”Dacă nu facem noi spitalul, nimeni nu o să-l facă”. INTERVIU cu Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu de la daruiesteviata.ro

„Nu îmi dă putere, dar îmi oferă oportunitatea să ridic întrebări esențiale"

Într-o postare pe Facebook, Gheorghiu a mulțumit președintelui Nicușor Dan și a clarificat natura mandatului său: „Nu îmi dă «putere» (sunt unul dintre cei 25 de membri ai Colegiului), dar îmi oferă oportunitatea de a ridica întrebări esențiale despre sistemul de sănătate, despre felul în care se iau deciziile, despre rolul Colegiului Director (care, după părerea mea, funcționează momentan mai mult ca un exercițiu formal), despre misiunea ANMCS și despre legea care o guvernează și care ar trebui actualizată."

„Despre cum ar trebui să arate, de fapt, buna guvernanță într-o astfel de instituție", a adăugat aceasta.

La Forumul organizat de ANMCS cu prilejul Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului, Gheorghiu a atras atenția asupra unei realități dureroase: „Cei mai mulți dintre cei prezenți în sală suntem (și aici mă includ) pacienți privilegiați. Pentru că avem acces rapid la servicii medicale, la rețele profesionale, la medici, la spitale. În timp ce realitatea celor din rural sau a celor fără resurse este cu totul alta."

Potrivit acesteia, tocmai acest gol - de acces la servicii medicale, de comunicare medic-pacient, de încredere în sistem - lasă loc conspirațiilor, extremismului și populismului.

Oana Gheorghiu consideră că este nevoie de o abordare mai constructivă: „Critica la adresa autorităților, guvernului, politicienilor rămâne un exercițiu democratic, necesar, dar singură nu mai ajunge. Dacă ne oprim doar la ea, riscăm ca mesajul să fie manipulat, întors împotriva noastră și transformat într-un bumerang. Avem nevoie de mai mult: soluții, construcție și parteneriate reale."

„Și am spus că e momentul să ne întoarcem la firul ierbii, la nevoile reale ale oamenilor. Să le aflăm, să le punem pe masă și să le transformăm în sursa politicilor publice", a subliniat aceasta.

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, sanatate, daruieste viata, oana gheorghiu,

Dată publicare: 18-09-2025 20:47

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști
FOTO | Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști
Citește și...
Proiectul privind construirea unei instalaţii de oxigen la spitalul modular din Pipera, retras de pe ordinea de zi
Stiri actuale
Proiectul privind construirea unei instalaţii de oxigen la spitalul modular din Pipera, retras de pe ordinea de zi

Oana Gheorghiu, co-fondator al Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, avertizează, într-o postare pe Facebook, că pe ordinea de zi a şedinţei de luni a Consiliului General se găseşte ”o mare bătaie de joc”, scrie News.ro. 

”Dacă nu facem noi spitalul, nimeni nu o să-l facă”. INTERVIU cu Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu de la daruiesteviata.ro
Interviurile Stirileprotv.ro
”Dacă nu facem noi spitalul, nimeni nu o să-l facă”. INTERVIU cu Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu de la daruiesteviata.ro

Spitalele românești fac parte dintr-un sistem Feudal, spun reprezentantele Dăruiește Viață, ONG-ul care construiește un spital de 180 de paturi în București, lângă spitalul Marie Curie.

Oana Gheorghiu, „Dăruieşte viaţă”: Arafat nici nu ne-a pronunțat numele atunci când s-a folosit de spitalul construit de noi
Interviurile Stirileprotv.ro
Oana Gheorghiu, „Dăruieşte viaţă”: Arafat nici nu ne-a pronunțat numele atunci când s-a folosit de spitalul construit de noi

Oana Gheorghiu, membră fondatoare a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, dezvăluie, în emisiunea "Interviurile lui Vitalie", că Raed Arafat nu a pronunțat numele ONG-ului care a construit spitalul modular dedicat persoanelor care au nevoie de terapie intensă. 

Oana Gheorghiu, Asociaţia „Dăruieşte viaţă”, despre construirea unui spital: „Reușita noastră i-a stresat pe politicieni”
Interviurile Stirileprotv.ro
Oana Gheorghiu, Asociaţia „Dăruieşte viaţă”, despre construirea unui spital: „Reușita noastră i-a stresat pe politicieni”

Oana Gheorghiu, membră fondatoare a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, dezvăluie, în emisiunea "Interviurile lui Vitalie", care au fost piedicile pe care statul român le-a pus de-a lungul timpului în calea construirii unui spital pentru copii.

Metallica a donat 250.000 de euro pentru spitalul construit de ”Dăruieşte Viaţă”
Stiri actuale
Metallica a donat 250.000 de euro pentru spitalul construit de ”Dăruieşte Viaţă”

Fondatoarele Asociaţiei ”Dăruieşte Viaţă” - asociație care construieşte un spital în Bucureşti - Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu au anunțat pe Facebook că trupa Metallica a donat 250.000 de euro pentru spital. 

Recomandări
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%
Stiri actuale
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Septembrie 2025

49:30

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28