Bulgaria se laudă cu unele dintre cele mai mici prețuri la schi din Europa. Prețul pentru un skipass în marile stațiuni

Bulgaria a anunțat că are printre cele mai ieftine prețuri în stațiunile de schi din actualul sezon din Europa. Borovets și Bansko se clasează din în top cinci cele mai ieftine stațiuni de pe continent.

Lorena Mihăilă

În Bansko, sezonul de schi s-a deschis oficial pe 13 decembrie, iar atenția se îndreaptă acum către prețurile abonamentelor, scrie Novitine.

Potrivit informațiilor publicate de stațiune, prețul unui abonament sezonier pentru adulți în Bansko este de 869 de euro. Același preț se aplică și abonamentului anual. Studenții, elevii și pensionarii pot achiziționa un abonament sezonier pentru aproximativ 818 euro, iar copiii cu vârste între 7 și 11 ani plătesc circa 460 euro. Pentru copiii până la 6 și pensionarii peste 75 de ani, taxa rămâne simbolică — adică aproximativ 51 de euro.

Sezonul de schi în Bansko este până pe 12 aprilie 2026, fără diferență de preț între abonamentele sezoniere și cele anuale.

Pamporovo

În Pamporovo, abonamentele sezoniere sunt mai scumpe. Abonamentul standard pentru întregul sezon costă 975 euro, iar varianta valabilă doar în zilele lucrătoare este disponibilă la prețul de circa 680 euro. Stațiunea oferă și opțiuni mai scurte și mai accesibile, inclusiv un abonament de o zi la 22 euro și un abonament de două zile la prețul de 52 euro.

O dată oficială de deschidere a sezonului de schi în Pamporovo nu a fost încă anunțată.

Borovets

Boroveț și-a actualizat, de asemenea, structura de prețuri pentru sezonul de iarnă care urmează. Un abonament sezonier standard cu schi nocturn inclus, pentru adulți cu vârste între 23 și 74 de ani, costă 1.020 euro. Pentru copii și tineri până la 22 de ani, prețul este de aproximativ 698 euro. Un abonament sezonier valabil doar în zilele lucrătoare, cu excepția sărbătorilor legale, este oferit la prețul de aproximativ 537 euro.

În acest sezon, Borovets introduce o opțiune nouă: un abonament anual cu schi nocturn inclus, la prețul de aproximativ 1.178 euro. Stațiunea estimează că va primi primii schiori ai sezonului pe 27 decembrie.

Cât costă un skipass în România

În stațiunea Poiana Brașov, abonamentul de sezon pentru schi este de 5.500 de lei pentru adulți și 3.300 de lei pentru copii.

De asemenea, un abonament pe o zi costă 240 de lei pentru adulți și 140 de lei pentru copii. În ceea ce privește telecabina, urcarea și coborâre costă 70 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru cei mici.

La Sinaia, prețurile au rămas cele de anul trecut, adică 230 de lei un abonament pentru o zi în weekend și 210 în timpul săptămânii.

