Aproape 550 kg de articole pirotehnice deținute ilegal au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții în Vâlcea

Aproape o jumătate de tonă de articole pirotehnice, deținute și depozitate ilegal, a fost descoperită de polițiști în urma unor percheziții desfășurate în județul Vâlcea.

Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozibili și Substanțe Periculoase – IPJ Vâlcea, în colaborare cu polițiști din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Vâlcea, au pus în executare, la data de 27 decembrie 2025, un număr de trei mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Vâlcea.

Activitățile au fost desfășurate la domiciliile a doi bărbați, cu vârstele de 32 și 27 de ani, ocazie cu care au fost identificate și ridicate aproximativ 550 kg de articole pirotehnice (petarde, baterii de artificii și pocnitori), din categoriile F1, F2 și F3, deținute și depozitate fără drept, potrivit IPJ Vâlcea.

Întreaga cantitate de articole pirotehnice a fost indisponibilizată, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de Legea nr. 126/1995, privind prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1 și P1, fără drept.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













