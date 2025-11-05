Iphone la reducere de Black Friday 2025

Lansarea noului iPhone 17 a stârnit interesul pasionaților de tehnologie din întreaga lume, iar Black Friday 2025 este momentul ideal pentru cei care își doresc să profite de noul produs Apple la preț redus.

Odată cu apariția celui mai nou model, retailerii aplică reduceri semnificative la versiunile anterioare de la iPhone 16 și 15 până la modelele mai vechi, încă foarte populare. Așadar, poți să îți cumperi modele precum iPhone 14, 15 și 16 la super prețuri de Black Friday 2025.

Iphone la reducere de Black Friday 2025 – ce trebuie să știi

Black Friday 2025 aduce reduceri semnificative la telefoanele Apple, inclusiv la cele mai noi modele iPhone: 17 și 17 Pro și 17 Pro Max. În perioada promoțiilor, principalele magazine online precum Flip.ro, evoMAG, Flanco, ITGalaxy, Vexio, Badabum, F64, iHunt au reduceri de preț la întreaga gamă, de la iPhone 17 Pro până la modelele mai vechi.

Cele mai mari reduceri vizează seriile iPhone 15 și 16, dar și generațiile anterioare rămân atractive pentru cei care caută un dispozitiv performant la un cost redus. Modelele mai vechi, precum iPhone 11, 12 sau 13, sunt în continuare populare datorită raportului bun între performanță și preț.

Black Friday este una dintre puținele ocazii în care telefoanele Apple pot fi cumpărate sub prețul obișnuit. Odată cu lansarea fiecărei noi generații, stocurile mai vechi sunt reduse pentru a face loc noilor modele, ceea ce înseamnă oferte bune pentru cei interesați de un upgrade sau să treacă de la android la iOS.

iPhone rămâne unul dintre cele mai stabile și longevive telefoane de pe piață și fiecare lansare de nou model este așteptată, existând opțiunea de precomandă.

Anul acesta, vei putea vedea oferte decente la ultimele modele de iPhone, dar realele reduceri de Black Friday sunt la modelele din generațiile anterioare precum iPhone 15 și 16.

Tot ce trebuie să știi despre iPhone 17

Lansat în septembrie 2025, iPhone 17 este ultimul model din gama Apple, vândut alături de iPhone Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 este echipat cu cipul A19, compatibil cu Apple Intelligence, un ecran OLED de calitate superioară cu rată de reîmprospătare ProMotion de 120 Hz și funcție Always-On, un sistem dual de camere cu două lentile de 48 megapixeli, un cip de rețea proiectat de Apple, sticlă frontală mai rezistentă la zgârieturi, funcția Camera Control pentru acces rapid la cameră și un buton Action personalizabil.

Prețul de pornire este de 950 euro, iar dispozitivul oferă un echilibru bun între performanță și cost. Pentru cei care vor mai mult, iPhone 17 Pro aduce cipul A19 Pro, un sistem de răcire îmbunătățit și o cameră cu trei lentile.

Noua gamă iPhone 17 include:

• iPhone 17 (6,3 inci)

• iPhone Air (6,5 inci)

• iPhone 17 Pro (6,3 inci)

• iPhone 17 Pro Max (6,9 inci)

Apple a renunțat la modelul „Plus”, înlocuindu-l cu iPhone Air.

iPhone 17 are un ecran mai mare decât generația anterioară – 6,3 inci față de 6,1 inci – devenind identic ca dimensiune cu iPhone 17 Pro. Dimensiunile mai mari îl fac puțin mai înalt, mai gros și mai greu decât iPhone 16, însă marginile ecranului au fost subțiate.

Designul rămâne similar cu cel al modelului anterior: ramă din aluminiu, spate din sticlă mată, insulă de camere duale amplasată vertical și Dynamic Island pentru camera frontală TrueDepth și senzorii Face ID.

Ecranul Super Retina XDR OLED este protejat de Ceramic Shield 2, cu rezistență de trei ori mai mare la zgârieturi.

Apple a adus pentru prima dată afișajul ProMotion și pe modelul de bază, cu rată adaptivă de reîmprospătare de până la 120 Hz și funcție Always-On.

Sistemul foto include o cameră principală „Fusion” de 48 MP cu unghi larg și o cameră ultra-wide tot de 48 MP, înlocuind vechiul senzor de 12 MP.

Camera frontală de 18 MP oferă selfie-uri și apeluri video de calitate superioară, cu senzor pătrat pentru orientare automată portret/peisaj și funcție Center Stage.

Modelul este disponibil în cinci culori: Lavender, Mist Blue, Sage, Black și White. Conectorul de încărcare este USB-C, cu viteză de transfer USB 2.

Cu un preț competitiv, hardware performant și funcții noi, iPhone 17 se poziționează ca opțiunea echilibrată din gama 2025, potrivită pentru majoritatea utilizatorilor.

Când să cumperi un iPhone

Nu există neapărat un moment „ideal” pentru a cumpăra un iPhone nou, deoarece prețurile rămân destul de constante pe parcursul anului, dar toamna reprezintă o opțiune atractivă, asta și pentru că există Black Friday și prețurile scad. În plus, în această perioadă, Apple lansează noile modele de iPhone. Chiar dacă nu vrei cel mai nou model, poți obține un iPhone mai vechi la reducere imediat după lansarea unui nou model.

În general, este recomandat să faci upgrade la un telefon nou dacă dispozitivul tău actual are mai mult de două generații. Deși poți obține în continuare performanțe bune de la telefonul existent, dacă vrei să profiți de cele mai recente funcții, precum Apple Intelligence, trecerea la un model mai nou este cea mai bună alegere.

