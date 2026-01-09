MAE al Rusiei a anunțat că Donald Trump a decis eliberarea a doi cetățeni ruși de pe petrolierul capturat de SUA

Donald Trump a decis să elibereze doi cetățeni ai Federației Ruse din rândul echipajului petrolierului „Bella 1” („Marinera”), reținut de armata americană în Oceanul Atlantic. Informația a fost transmisă de Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei.

MAE rus a precizat că Trump a luat această decizie ca răspuns la o solicitare formulată de partea rusă.

„Salutăm această decizie și ne exprimăm recunoștința față de conducerea Statelor Unite. Demarăm de urgență soluționarea practică a tuturor aspectelor legate de asigurarea revenirii cât mai rapide a conaționalilor noștri în patrie”, a adăugat ministerul.

Partea americană nu a comentat deocamdată aceste informații.

La sfârșitul lunii decembrie, Paza de Coastă a SUA a încercat să rețină în Marea Caraibilor petrolierul „Bella 1”, care naviga sub pavilion panamez și care, potrivit autorităților americane, se îndrepta spre Venezuela.

Washingtonul susținea că nava se află pe listele de sancțiuni ale Departamentului Trezoreriei SUA din cauza transportului de petrol supus sancțiunilor.

Echipajul, format din cetățeni ai Rusiei, Ucrainei și Indiei, a refuzat să se conformeze cerințelor militarilor americani, iar în timpul manevrelor de evitare a urmăririi, membrii echipajului au desenat pe bordajul navei un drapel al Rusiei.

The Wall Street Journal a relatat că Rusia a trimis un submarin și „alte forțe navale” pentru a escorta petrolierul.

Statele Unite au capturat petrolierul în cursul zilei de 7 ianuarie, între Islanda și Insulele Britanice. Ministerul rus de Externe a calificat reținerea navei drept „o acțiune ilegală de forță”.

