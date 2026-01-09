MAE al Rusiei a anunțat că Donald Trump a decis eliberarea a doi cetățeni ruși de pe petrolierul capturat de SUA

Stiri externe
09-01-2026 | 12:35
petrolier
IMAGO

Donald Trump a decis să elibereze doi cetățeni ai Federației Ruse din rândul echipajului petrolierului „Bella 1” („Marinera”), reținut de armata americană în Oceanul Atlantic. Informația a fost transmisă de Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei.

autor
Vlad Dobrea

MAE rus a precizat că Trump a luat această decizie ca răspuns la o solicitare formulată de partea rusă.

„Salutăm această decizie și ne exprimăm recunoștința față de conducerea Statelor Unite. Demarăm de urgență soluționarea practică a tuturor aspectelor legate de asigurarea revenirii cât mai rapide a conaționalilor noștri în patrie”, a adăugat ministerul.

Partea americană nu a comentat deocamdată aceste informații.

La sfârșitul lunii decembrie, Paza de Coastă a SUA a încercat să rețină în Marea Caraibilor petrolierul „Bella 1”, care naviga sub pavilion panamez și care, potrivit autorităților americane, se îndrepta spre Venezuela.

Citește și
donald trump
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului

Washingtonul susținea că nava se află pe listele de sancțiuni ale Departamentului Trezoreriei SUA din cauza transportului de petrol supus sancțiunilor.

Echipajul, format din cetățeni ai Rusiei, Ucrainei și Indiei, a refuzat să se conformeze cerințelor militarilor americani, iar în timpul manevrelor de evitare a urmăririi, membrii echipajului au desenat pe bordajul navei un drapel al Rusiei.

The Wall Street Journal a relatat că Rusia a trimis un submarin și „alte forțe navale” pentru a escorta petrolierul.

Statele Unite au capturat petrolierul în cursul zilei de 7 ianuarie, între Islanda și Insulele Britanice. Ministerul rus de Externe a calificat reținerea navei drept „o acțiune ilegală de forță”. 

Sursa: meduza.io

Etichete: Rusia, SUA, MAE, donald trump, cetateni, eliberati,

Dată publicare: 09-01-2026 12:35

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Citește și...
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului
Stiri externe
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului

Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri pe reţeaua sa Truth Social că a ”anulat” un nou atac în Venezuela, după eliberarea unui ”număr mare de deţinuţi politici” de către Caracas, relatează AFP.

The Guardian: Casa Albă dezlănțuie un torent de neadevăruri după ce o femeie a fost împușcată mortal de ICE | VIDEO
Stiri externe
The Guardian: Casa Albă dezlănțuie un torent de neadevăruri după ce o femeie a fost împușcată mortal de ICE | VIDEO

Administrația Trump a dezlănțuit o campanie agresivă de învinovățire a femeii ucise în Minneapolis de un agent ICE, scrie The Guardian. Publicația britanică expune cele mai importante 5 afirmații pe care le argumentează a fi false.

 

Ţarile UE susţin semnarea acordului cu Mercosur. Fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei din Strasbourg
Stiri externe
Ţarile UE susţin semnarea acordului cu Mercosur. Fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei din Strasbourg

Ţările Uniunii Europene au susţinut în majoritate, vineri, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur.

Recomandări
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade
Vremea
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă.

Ţarile UE susţin semnarea acordului cu Mercosur. Fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei din Strasbourg
Stiri externe
Ţarile UE susţin semnarea acordului cu Mercosur. Fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei din Strasbourg

Ţările Uniunii Europene au susţinut în majoritate, vineri, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur.

Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”
Stiri externe
Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Joi noaptea, Rusia a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri aeriene asupra orașelor ucrainene, din ultimele luni. Cel puțin 4 persoane au murit și alte 19 au fost rănite în Kiev.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Ianuarie 2026

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59