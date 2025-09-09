Apple lansează azi iPhone 17. Gigantul își va prezenta cel mai subțire model creat vreodată. Vezi LIVE evenimentul

iLikeIT
09-09-2025 | 16:11
lansare iphone 17
Profimedia

Apple lansează marți seara noile modele de iPhone 17. Cea mai mare surpriză ar putea fi un model nou, ”iPhone Air”, mai subţire decât telefoanele actuale ale companiei şi inspirat de designul laptopului MacBook Air.

autor
Aura Trif

Se zvonește că Apple va lansa până la opt dispozitive noi, inclusiv patru iPhone-uri noi, până la trei Apple Watch-uri și AirPods Pro 3.

Vedeta lansării, iPhone 17 Air

Adevărata vedetă a evenimentului ar putea fi iPhone 17 Air, care este primul design cu adevărat nou al iPhone-ului de foarte mult timp. Deoarece se așteaptă ca dispozitivul să aibă o grosime de doar 5,5 mm – cel mai subțire iPhone fabricat vreodată – este probabil să primească cea mai mare atenție din partea fanilor Apple, scrie Tom's Guide.

Se așteaptă ca iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max să ofere, de asemenea, câteva îmbunătățiri semnificative. Ne așteptăm la un design reînnoit, completat cu o bară extinsă pentru cameră, care să acomodeze un nou teleobiectiv de 48 MP cu zoom 8x, conform zvonurilor.

Noi modele Apple Watch și AirPods

Scurgerile de informații sugerează, de asemenea, că Apple ar putea dezvălui noul Apple Watch Series 11 și Apple Watch Ultra 3 — posibil cu funcții de monitorizare a tensiunii arteriale. Ar putea exista și un Apple Watch SE 3, pentru cei cu buget limitat. Ne așteptăm, de asemenea, să vedem noile AirPods Pro 3 cu un design nou.

Un iPhone mai suplu ar putea determina mulţi utilizatori ai generaţiilor 14, 15 şi 16 să facă upgrade, spun analiştii. În acelaşi timp, acest model ar putea deschide drumul către un iPhone pliabil – aşteptat cel mai devreme anul viitor – şi ar servi drept platformă pentru o versiune îmbunătăţită a asistentului Siri, scrie Reuters.

În privinţa inteligenţei artificiale, Apple a amânat îmbunătăţirile Siri planificate pentru primăvară, bazându-se între timp pe un parteneriat cu OpenAI pentru anumite funcţii AI.

Compania se află şi în discuţii timpurii cu Google pentru integrarea modelelor Gemini AI.

Noile cipuri Apple Silicon vor fi prezentate cu accent pe capabilităţile de procesare AI, care ar putea permite un Siri capabil să îndeplinească sarcini în fundal, fără a consuma bateria.

Sursa: Tom s Guide

Etichete: apple, iphone, smartphone, telefoane inteligente,

Dată publicare: 09-09-2025 16:11

