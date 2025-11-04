CATALOG eMAG | Produse care intră la reduceri de Black Friday 2025. Ce articole să adaugi de azi în coș pentru Vinerea Neagră

04-11-2025 | 18:17
Black Friday 2025 se apropie, iar eMAG pregătește cele mai mari reduceri ale anului. Acum e momentul perfect să adaugi în coș produsele dorite pentru a profita la maximum de ofertele din Vinerea Neagră 2025.  

Raluca Ionescu-Heroiu

Black Friday 2025 se apropie cu pași repezi, iar eMAG se pregătește din nou să ofere cele mai așteptate reduceri ale anului! Dacă vrei să prinzi cele mai bune oferte înainte ca stocurile să dispară, acum este momentul să-ți pregătești coșul de cumpărături.

În fiecare an, produsele din categorii precum electrocasnice, telefoane, televizoare, laptopuri, produse de beauty și gaming intră la promoții masive, iar anul acesta nu va fi o excepție. Descoperă ce articole merită adăugate încă de azi în coșul tău eMAG, ca să fii pregătit pentru Vinerea Neagră 2025 și să profiți la maximum de reducerile surpriză!

Cum te pregătești pentru Black Friday pe eMAG

Black Friday este cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, iar eMAG rămâne în topul preferințelor românilor datorită reducerilor spectaculoase și gamei uriașe de produse. Pentru a profita din plin de ofertele din Black Friday 2025, este esențial să te pregătești din timp. O strategie bună îți poate aduce economii semnificative și produse dorite la prețuri excelente.

Primul pas este să îți creezi sau să îți actualizezi contul eMAG. Asigură-te că ai completat corect adresa de livrare și datele de contact, iar metoda de plată preferată este salvată. Astfel, în ziua marilor reduceri, vei putea finaliza comenzile rapid, fără întârzieri.

Apoi, navighează pe site și adaugă în coș produsele pe care le dorești — fie că este vorba de telefoane, laptopuri, electrocasnice, produse de beauty sau articole pentru casă. eMAG îți permite să le salvezi din timp, iar dacă vor intra la reducere în Vinerea Neagră, prețurile se vor actualiza automat. În plus, cu câteva zile înainte de Black Friday, eMAG anunță produse care vor intra la un preț redus. Așadar urmărește cu atențiie catalogul de Vinerea Neagră, pentru că se actualizează în fiecare zi.

Nu uita să activezi notificările eMAG și să te abonezi la newsletter. Vei fi printre primii care află când începe campania și ce oferte exclusive sunt disponibile. În plus, dacă ești abonat la eMAG Genius, beneficiezi de livrare rapidă și transport gratuit la o mulțime de produse.

În ziua de Black Friday, fii pregătit devreme — cele mai bune oferte se epuizează rapid. Cu un coș pregătit și contul setat corect, tot ce rămâne este să verifici prețurile și să finalizezi comenzile.

Când începe Black Friday la eMAG. La ce oră intră reducerile de Vinerea Neagră

Black Friday 2025 la eMAG este evenimentul de shopping cel mai așteptat al anului, iar clienții fideli știu deja că ziua cea mare va fi vineri, 7 noiembrie 2025. Ca în fiecare an, eMAG pregătește reduceri masive la zeci de mii de produse — de la telefoane, laptopuri și televizoare, până la electrocasnice, parfumuri, articole de îngrijire și jucării.

Dar când începe exact Black Friday la eMAG? Din experiența ultimilor ani, campania debutează dimineața devreme, în jurul orei 07:00, uneori chiar cu câteva minute mai devreme sau mai târziu, în funcție de traficul online și de momentul în care platforma finalizează activarea ofertelor. Așadar, dacă vrei să prinzi cele mai bune reduceri, este recomandat să fii autentificat în cont și cu coșul pregătit înainte de ora 7:00.

La startul campaniei, eMAG afișează prețurile reduse automat, iar produsele populare se epuizează extrem de rapid — uneori în doar câteva minute. De aceea, adăugarea produselor în coș din timp este esențială. În plus, activarea notificărilor eMAG și abonarea la newsletter te pot ajuta să primești alertele oficiale imediat ce ofertele devin active.

Pentru cei care fac parte din programul eMAG Genius, avantajele sunt și mai mari: livrare rapidă, retur gratuit și acces prioritar la anumite oferte.

CATALOG de produse la reduceri de Black Friday 2025

black friday 2025 - catalog emag 4 noiembrie

► Televizor LG, 108 cm - 799,00 Lei – 42% reducere

► Laptop Acer i5 Gaming Nitro 16'', 16GB, 512GB, RTX 3050 – 2.499 lei– 32% reducere

► Masina de spalat rufe Samsung , 8 kg – 1.299 lei – 27% reducere

► Detergent Finish Ultimate All in 1, 100 capsule – 69 lei – 40% reducere

► Detergent Lovela Baby, 50 spălări, 4.5L – 29,99 lei – 44% reducere

► Vin roșu Tenuta Ulisse, 0.75l – 59,89 lei – 25% reducere

black friday 2025 - catalog emag 4 noiembrie

► Gel de duș 3 în 1 Old Spice Captain, 1l – 25 lei – 34% reducere

► Șampon Londa Professional Visible Repair, 1000ml – 29,99 lei - 38% reducere

► Șampon anti-mătreață Vichy Dercos, 200 ml – 39 lei – 29% reducere

black friday 2025 - catalog emag 4 noiembrie

► Pachet Garnier: 3 x Apa micelara Skin Naturals bifazica cu ulei de Argan, 400 ml – 54 lei – 30% reducere

► Pachet Gel spumant Bioderma ABCDerm, 2x1000ml – 89 lei – 35% reducere

► Rom HAVANA 7YO, 0.7L 40% - 77 lei – 20% reducere

► Sampon Wella Professionals Fusion de reparare pentru par deteriorat, 1000 ml – 62 lei – 31% reducere

► Pestisori gumati Omega 3 Moller's, cu aroma de lamaie verde si capsune, 36 jeleuri – 37 lei – 40% reducere

► Hrana uscata pentru caini Brit Premium, Adult L, 15 Kg – 99 lei – 22% reducere

black friday 2025 - catalog emag 4 noiembrie

► UGG, Ghete slip-on din piele intoarsa Mini Bailey Bow II – 549 lei – 52% reducere

► Analiză Vitamina D Regina Maria - 35 lei - 80% reducere

► Abonament anual Regina Maria - 360 lei - 60% reducere

► Pachet 3 becuri LED RGB Philips Hue - 449,99 Lei - 55% reducere

► Scaun de birou Kring Star - 149,00 Lei - 39% reducere

black friday 2025 - catalog emag 4 noiembrie

► Bormașină Bosch EasyDrill 18V - 249,00 Lei - -35% reducere

► LEGO® Technic - Mașina F1 Oracle Red Bull Racing RB20 42206, 1639 piese - 549,00 Lei - 40% reducere

► Bandă alergare Kondition, motor 1.75CP - 289,99 Lei - -47% reducere

► Ghete impermeabile Skechers, pentru copii - 139,00 Lei - -56% reducere

eMAG aduce reduceri nu doar la produse, ci și la bilete pentru cele mai mari festivaluri din România. În perioada Black Friday 2025, pasionații de muzică pot achiziționa bilete la Beach, Please! și UNTOLD direct de pe eMAG, la prețuri speciale. Fie că vrei să te bucuri de vibe-ul de la mare, la Costinești, sau de energia spectaculoasă de la Cluj-Napoca, acum este momentul ideal să-ți asiguri locul la festival.

Un bilet la UNTOLD, General Access, pentru o persoană, se va vinde de Black Friday cu 686 lei, iar un bilet la Beach, Please! 2026, General Access, va costa 10 lei.

Bilet festival UNTOLD 2026, General Access, 1 persoană

