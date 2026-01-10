Orașul din Europa care vrea restricții „comuniste” de circulație. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile

10-01-2026 | 11:47
trafic bucuresti, masini bucuresti
Inquam Photos / Cosmin Enache

O capitală europeană ia în considerare introducerea unei măsuri drastice de reducere a ambuteiajelor din trafic. Este vorba despre sistemul comunist „par–impar”.

Lorena Mihăilă

Practic, mașinile ar circula doar din două în două zile: mașinile cu numere pare ar circula într-o zi, iar cele cu număr impar în ziua următoare.

Mulți locuitori ai Belgradului cred că reintroducerea acestui sistem ar putea reduce aglomerația din trafic și poluarea din oraș. Deși în capitala Serbiei nu se înregistrează ambuteiaje în timpul sărbătorilor, în toate zilele „obișnuite” blocajele în trafic sunt ceva cu care cetățenii Belgradului s-au obișnuit, scrie Blic. 

Mulți dintre ei consideră că trebuie găsite cât mai curând soluții pentru această problemă zilnică și se întreabă dacă revenirea la sistemul de circulație „par–impar” ar putea fi una dintre ele.

Sistemul „par–impar”, așa cum amintește publicația EUright, este cunoscut tuturor celor care au trăit în fosta RSF Iugoslavia sau cel puțin au auzit de el. Este vorba despre un regim special de circulație introdus în 1979, conform căruia proprietarii de automobile puteau circula doar în anumite zile, în funcție de numărul de înmatriculare.

Citește și
ninsori, drumuri blocate
Iarna pune stăpânire pe România. Viscolul a blocat mai multe drumuri în estul țării și a lăsat oameni captivi în zăpadă

Motivul principal a fost criza petrolului și dificultățile de aprovizionare, însă astăzi unii îl menționează ca pe o posibilă soluție eficientă pentru ambuteiajele din Belgrad.

Cum a apărut sistemul „par–impar”

La acea vreme, din cauza devalorizării constante a dinarului iugoslav, dar și a creșterii prețului petrolului pe piața mondială, statul nu mai putea importa suficiente cantități de combustibil pentru nevoile populației. Astfel, la 3 mai 1979 a fost introdusă o lege conform căreia doar proprietarii de mașini cu numere de înmatriculare pare sau impare puteau circula în anumite zile.

În practică, acest lucru însemna că lunea, miercurea și vinerea puteau circula doar mașinile ale căror numere se terminau cu o cifră pară. În celelalte zile, circulația era permisă doar vehiculelor cu numere impare.

De asemenea, și România a avut acest sistem în perioada comunistă, fiind introdus de Nicolae Ceaușescu în anul 1985. Mașinile circulau alternativ, duminica, în funcţie de numărul de înmatriculare al maşinii, care era par sau impar.

Păreri împărțite

Deși au trecut aproximativ 30 de ani de când sistemul „par–impar” a fost aplicat, cei care conduceau atunci își amintesc foarte bine acea perioadă, ca și cum ar fi fost „ieri”. Chiar dacă nu mai știu exact cât timp a durat, își amintesc clar cum s-au simțit.

Un bărbat în vârstă din Belgrad spune că sistemul nu i-a fost deloc ușor, mai ales din cauza obligațiilor de familie. Își amintește cât de greu îi era să nu poată folosi mașina zilnic, mai ales că avea un copil de patru ani, fiind nevoit să-și organizeze întregul program în funcție de zilele în care avea voie să conducă.

Potrivit lui, în zilele în care nu avea voie să circule cu mașina, era obligat să-și trezească copilul mult mai devreme pentru a merge pe jos la grădiniță, care nu era aproape, iar apoi să ajungă la timp la serviciu. Seara, întoarcerea de la muncă pentru a-și lua copilul dura mult mai mult fără mașină.

„A fost o perioadă foarte incomodă, iar cel mai mult mă îngrijora ce s-ar fi întâmplat dacă copilul s-ar fi îmbolnăvit și nu aș fi putut să-l duc imediat la medic.”

Deși spune că nu a încălcat niciodată regulile, recunoaște că sistemul „par–impar” i-a rămas în memorie ca o sursă constantă de nervozitate și disconfort.

Pe de altă parte, mulți consideră că un astfel de sistem ar putea rezolva problemele grave de trafic de astăzi și că ar fi realizabil, având în vedere că Belgradul dispune de o rețea bună de transport public.

Un argument important este și reducerea poluării, care ar fi semnificativă în aceste condiții și ar ajuta Serbia, unde transportul rutier este una dintre principalele surse de poluare, să se apropie de standardele europene privind calitatea aerului.

Donald Trump spune că vrea Groenlanda pentru a descuraja Rusia și China: „Vom face ceva, fie că le place sau nu”

