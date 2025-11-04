Bloomberg: Apple pregătește un MacBook ”de buget” cu procesor de iPhone, la un preț fără precedent

Dispozitivul va fi conceput pentru utilizatorii care navighează pe web, lucrează cu documente, efectuează editări multimedia simple și alte sarcini care nu necesită resurse mari.

Sursele agenției au declarat că dispozitivul, cu numele de cod J700, este testat activ în prezent la Apple și se află în primele etape de producție la furnizori internaționali. Compania intenționează să lanseze MacBook-ul în prima jumătate a anului 2026.

Potrivit colaboratorului Bloomberg, Mark Gurman, laptopul va folosi componente mai puțin avansate, un procesor bazat pe iPhone și un ecran LCD de calitate inferioară. Dispozitivul va avea cel mai mic ecran dintre toate laptopurile Mac actuale, puțin mai mic decât MacBook Air de 13,6 inci.

Pentru prima dată, Apple folosește un procesor pentru iPhone într-un Mac, în loc de un cip conceput special pentru computer.

După cum notează Bloomberg, testele interne efectuate de companie au arătat că cipul pentru smartphone poate performa mai bine decât cipul M1 optimizat pentru Mac, folosit în laptopuri în urmă cu câțiva ani.

Apple a folosit anterior cipuri pentru iPhone în iPad-uri, dar în urmă cu câțiva ani a trecut la procesoare din seria M pentru modelele de top.

Conform Bloomberg, se preconizează că MacBook-ul de budget va avea un preț „mult sub 1.000 de dolari”.

Se așteaptă să coste în jur de 600 de dolari - similar cu un iPad entry-level asociat cu Magic Keyboard Folio sau un Chromebook cu ChromeOS.

Apple a refuzat să comenteze.

