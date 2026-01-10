România, campioană la proprietari în UE, dar pe primul loc la supraaglomerare. Patru din zece români trăiesc înghesuiți

Stiri actuale
10-01-2026 | 09:40
oameni pe strada
Shutterstock

Deși este una dintre țările cu cele mai ridicate rate de proprietate a locuințelor din Uniunea Europeană, România se află pe primul loc la capitolul supraaglomerare.

autor
Adrian Popovici

Datele publicate de Eurostat arată o realitate care contrazice percepția clasică potrivit căreia „a avea casa ta” înseamnă automat condiții de trai decente, după cum arată Visual Capitalist.

La nivelul Uniunii Europene, 16,9% dintre cetățeni locuiau în locuințe supraaglomerate, un ușor declin față de 18,1% în 2023. România nu doar că se situează mult peste media europeană, dar conduce detașat clasamentul: 40,7% dintre români trăiesc în gospodării considerate supraaglomerate, potrivit definiției oficiale Eurostat. Urmează Letonia (39,3%), Bulgaria (33,8%), Polonia (33,7%) și Croația (31,7%).

La polul opus se află Cipru (2,4%), Malta (4,4%) și Țările de Jos (4,6%), state în care supraaglomerarea este un fenomen marginal.

Proprietari mulți, spațiu puțin

România este adesea invocată ca exemplu de țară cu un procent ridicat de proprietari, rezultat al privatizării masive a fondului locativ după 1990. Însă datele arată că proprietatea nu garantează automat confortul sau spațiul necesar unei vieți decente.

Citește și
coada, taxe, impozite
Administrațiile locale, prinse din nou nepregătite. Cei care vor să-și plătească taxele încă nu știu cât datorează statului

Supraaglomerarea reflectă, în cazul României, locuințe mici, adesea moștenite sau construite în alte standarde, în care trăiesc mai multe generații. Fenomenul este accentuat de migrația internă, de lipsa unei piețe funcționale a locuințelor sociale și de costurile ridicate ale construcțiilor noi raportate la venituri.

Potrivit metodologiei Eurostat, o gospodărie este considerată supraaglomerată dacă nu dispune de un număr minim de camere, calculat în funcție de componența familiei: o cameră pentru gospodărie, una pentru fiecare cuplu, una pentru fiecare adult singur, camere separate pentru adolescenți și pentru copiii sub 12 ani.

Modelul german versus realitatea românească

La nivel european, contrastul este ușor de sesizat. Țări precum Germania au o pondere mare a populației care locuiește cu chirie, dar beneficiază de o piață relativ stabilă, cu prețuri mai predictibile și locuințe mai bine dimensionate. În schimb, România combină o rată ridicată a proprietății cu una dintre cele mai slabe situații în privința spațiului locativ.

Date comparative la nivelul UE, care analizează simultan tipul de deținere (proprietate versus chirie), costurile pe metru pătrat și gradul de supraaglomerare, sugerează că problema locuirii nu poate fi redusă la statutul juridic al locuinței. Contează dimensiunea, calitatea, accesibilitatea și politicile publice din spatele acestui sector.

Fermierii români, nemulțumiți de acordul comercial UE-Mercosur: „În aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei”

Sursa: Pro TV

Etichete: uniunea europeana, romania, locuinte, chirie,

Dată publicare: 10-01-2026 09:40

Articol recomandat de sport.ro
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
Citește și...
Încă un oraș din România a majorat impozitele pe locuințe. Cu cât au crescut
Stiri Economice
Încă un oraș din România a majorat impozitele pe locuințe. Cu cât au crescut

Impozitele din 2026 pe locuinţe pentru persoanele fizice din Craiova au fost majorate, de administraţia locală, cu circa 80% faţă de anul 2025, ca urmare a modificării codului fiscal.

Administrațiile locale, prinse din nou nepregătite. Cei care vor să-și plătească taxele încă nu știu cât datorează statului
Stiri Economice
Administrațiile locale, prinse din nou nepregătite. Cei care vor să-și plătească taxele încă nu știu cât datorează statului

Încă din primele zile ale anului, zeci de mii de români au achitat taxele majorate pentru locuințe, terenuri și autoturisme, însă mulți au avut parte de o surpriză neplăcută.

Recomandări
Polonia atacă acordul UE–Mercosur în instanță. Varșovia promite „o bătălie legală” pentru a-și proteja agricultura
Stiri externe
Polonia atacă acordul UE–Mercosur în instanță. Varșovia promite „o bătălie legală” pentru a-și proteja agricultura

Ministrul polonez al Agriculturii a anunţat că Varşovia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi că „va utiliza toate căile legale" pentru a proteja sectorul agricol naţional.

Consiliul de Securitate ONU se reunește de urgenţă după noi atacuri asupra Kievului. O parte din oraș a rămas fără căldură
Stiri externe
Consiliul de Securitate ONU se reunește de urgenţă după noi atacuri asupra Kievului. O parte din oraș a rămas fără căldură

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile ruseşti masive asupra Kievului, care au lăsat parţial capitala fără încălzire, potrivit programului modificat al Consiliului, publicat vineri seară.

Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni
Stiri externe
Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni

Protestele au continuat și vineri noapte, în Iran. Iar în ciuda faptului că internetul e întrerupt, oamenii reușesc să transmită întregii lumi imaginile șocante pe care le surprind.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59