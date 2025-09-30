Cum arată și ce performanțe are iPhone Air, cel mai subțire telefon de la Apple

O să încep cu telefonul despre care s-a discutat poate cel mai mult la lansarea Apple de acum câteva zile.

Este vorba despre iPhone Air, care este unul dintre cele mai subțiri telefoane de pe piață, are doar 5,8 milimetri grosime.

Văzut în fotografii sau la altcineva în mână, nu pare spectaculos, dar în momentul în care îl apuci, atunci vezi cât este de subțire și ai această senzație că ții, de fapt, un ecran în mână.

Pot să îl pun lângă un alt telefon, tot de la Apple, iPhone 17 Pro, și vedem că este aproape la jumătate.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.

