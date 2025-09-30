Cum arată și ce performanțe are iPhone Air, cel mai subțire telefon de la Apple

iLikeIT
30-09-2025 | 09:44
×
Codul embed a fost copiat

O să încep cu telefonul despre care s-a discutat poate cel mai mult la lansarea Apple de acum câteva zile.

 

autor
Marian Andrei

Este vorba despre iPhone Air, care este unul dintre cele mai subțiri telefoane de pe piață, are doar 5,8 milimetri grosime.

Văzut în fotografii sau la altcineva în mână, nu pare spectaculos, dar în momentul în care îl apuci, atunci vezi cât este de subțire și ai această senzație că ții, de fapt, un ecran în mână.

Pot să îl pun lângă un alt telefon, tot de la Apple, iPhone 17 Pro, și vedem că este aproape la jumătate. 

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat. 

Citește și
ilikeit
Noul iPhone 17 se vinde și cu peste 12.000 lei. Pentru cei cărora li se pare scump: Există și modele care costă dublu
Cum arată FC26 față de vechiul FIFA. Pe un ecran mai mare, parcă uiți că te joci

Sursa: Pro TV

Etichete: apple, iphone, telefon,

Dată publicare: 30-09-2025 09:44

Articol recomandat de sport.ro
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Citește și...
WhatsApp a introdus o funcție importantă. Pentru utilizatorii de iPhone, noua funcționalitate este cu mult mai dezvoltată
iLikeIT
WhatsApp a introdus o funcție importantă. Pentru utilizatorii de iPhone, noua funcționalitate este cu mult mai dezvoltată

Utilizatorii WhatsApp vor putea traduce mesajele pe care le primesc, graţie celei mai noi facilităţi introduse de aplicaţia deţinută de Meta.

Noul iPhone 17 se vinde și cu peste 12.000 lei. Pentru cei cărora li se pare scump: Există și modele care costă dublu
iLikeIT
Noul iPhone 17 se vinde și cu peste 12.000 lei. Pentru cei cărora li se pare scump: Există și modele care costă dublu

Suntem la câteva zile distanță ca iPhone să ajungă pe piață și mă uitam că acum avem o variantă nouă, de 2 TB de stocare și costă peste 12.000 de lei. 

Ce să alegi între iPhone 17, Air și 17 Pro Max. Unul dintre modele are același preț ca anul trecut, dar cu stocare dublă
iLikeIT
Ce să alegi între iPhone 17, Air și 17 Pro Max. Unul dintre modele are același preț ca anul trecut, dar cu stocare dublă

Pe ce dăm banii și anul acesta sau dacă merită să dăm banii? Apple are o serie interesantă de produse cu tehnologii noi, dar nu prea se vorbește de AI.

iPhone Air, cel mai subțire făcut vreodată de Apple.Toate zvonurile au fost adevărate
iLikeIT
iPhone Air, cel mai subțire făcut vreodată de Apple.Toate zvonurile au fost adevărate

A apărut un nou iPhone, și este, la propriu, cel mai subțire făcut vreodată. Noutățile tehnologice apar mereu din prima clipă la iLikeIT.

iPhone 17, lansat. Vedeta noii game Apple este „iPhone Air”, cu grosime de doar 5,6 mm. Cât costă noile modele
iLikeIT
iPhone 17, lansat. Vedeta noii game Apple este „iPhone Air”, cu grosime de doar 5,6 mm. Cât costă noile modele

Apple a lansat marți seara noile modele de iPhone 17. Cea mai mare surpriză a fost un model nou, ”iPhone Air”, mai subţire decât telefoanele actuale ale companiei şi inspirat de designul laptopului MacBook Air.

Recomandări
De unde taie guvernul Bolojan la rectificarea bugetară. Ministerele lăsate cu mai puțini bani
Stiri Economice
De unde taie guvernul Bolojan la rectificarea bugetară. Ministerele lăsate cu mai puțini bani

Mai mulţi ordonatori de credite, printre care Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care va fi aprobată în această săptămână.

Trump propune un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Ce prevede documentul
Stiri externe
Trump propune un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Ce prevede documentul

Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părţi, inclusiv de Autoritatea Palestiniană  

Opt bebeluși de la maternitatea din Târgu Mureș au avut Serratia Marcescens. Măsurile luate pentru limitarea răspândirii
Stiri actuale
Opt bebeluși de la maternitatea din Târgu Mureș au avut Serratia Marcescens. Măsurile luate pentru limitarea răspândirii

La începutul lunii iunie, la maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş au fost depistate 8 cazuri de infecţie cu Serratia Marcescens. Medicul epidemiolog Mihai Negrea explică măsurile stricte luate pentru limitarea răspândirii bacteriei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Septembrie 2025

43:19

Alt Text!
La Măruță
29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28