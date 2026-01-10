Consiliul de Securitate ONU se reunește de urgenţă după noi atacuri asupra Kievului. O parte din oraș a rămas fără căldură

10-01-2026 | 09:53
Consiliul de Securitate al ONU
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile ruseşti masive asupra Kievului, care au lăsat parţial capitala fără încălzire, potrivit programului modificat al Consiliului, publicat vineri seară.

Lorena Mihăilă

„Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război şi crimelor împotriva umanităţii în atacurile sale împotriva civililor şi infrastructurii civile din Ucraina”, denunţă ambasadorul Ucrainei la ONU, Andrii Melnik, în scrisoarea prin care solicită convocarea reuniunii, document consultat de AFP.

Cererea sa a fost susţinută de şase membri ai Consiliului - Franţa, Regatul Unit, Letonia, Danemarca, Grecia şi Liberia - au precizat surse diplomatice pentru AFP.

Noi lovituri ruseşti în noaptea de joi spre vineri au lăsat fără încălzire jumătate dintre clădirile rezidenţiale din Kiev, determinându-l pe primarul capitalei ucrainene să le ceară vineri locuitorilor să evacueze „temporar” oraşul.

O nouă noapte de bombardamente a marcat, de asemenea, utilizarea - pentru a doua oară de la începutul războiului, în februarie 2022 - a rachetei balistice ruseşti de ultimă generaţie Oreşnik, în vestul Ucrainei.

„Astăzi, Federaţia Rusă a revendicat oficial utilizarea rachetei balistice cu rază intermediară numite «Oreşnik», în regiunea Liov. O asemenea lovitură reprezintă o ameninţare gravă şi fără precedent la adresa securităţii continentului european, subminând stabilitatea regională şi prezentând riscuri serioase pentru pacea şi securitatea internaţională în ansamblu”, a declarat ambasadorul ucrainean în scrisoarea adresată Consiliului.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 10-01-2026 07:20

