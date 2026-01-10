Euro doar cu buletinul în oficiile poștale din Bulgaria. Autoritățile introduc reguli stricte pentru schimburile de leva

Oficiile poștale din Bulgaria nu mai pot schimba leva în euro în mod anonim, indiferent de sumă. Oricine utilizează serviciul gratuit de schimb valutar oferit trebuie să prezinte un act de identitate valid.

Procesul de identificare încetinește serviciul, personalul fiind instruit să nu accepte leva din partea celor care nu prezintă un document oficial de identificare, notează Novinite.

Măsura, menită să prevină spălarea de bani, afectează în special persoanele în vârstă, notează jurnaliștii bulgari. Fiecare tranzacție generează un bon de casă personal, asigurând trasabilitatea completă a fondurilor care trec prin oficiile poștale de stat.

Bulgarii se confruntă și cu limite de numerar care complică tranzacțiile. Schimburile de până la 1.000 leva (€511) se pot face imediat, dacă există disponibilitate de cash. Pentru sume între 1.000 și 10.000 leva (€511–5.110), este necesară depunerea unei cereri, iar procesarea durează 3–5 zile lucrătoare sau solicitantul trebuie să se deplaseze la oficiile poștale din orașele mai mari. Pentru tranzacții care depășesc 5.000 de euro (aproximativ 10.000 de leva), se cere și o declarație privind sursa fondurilor.

Oficialii au subliniat că schimburile trebuie efectuate personal, la ghișeu, cu act de identitate, avertizând că ofertele de „asistență” la domiciliu sunt false. În plus, camere de supraveghere au fost instalate în oficii, iar prezența poliției a fost intensificată pentru securizarea fondurilor.

În ciuda noilor măsuri, angajații din mai multe oficii poștale raportează că multe gospodării continuă să plătească facturile în leva, semn că populația încă se adaptează la moneda euro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













