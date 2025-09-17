Noul iPhone 17 se vinde și cu peste 12.000 lei. Pentru cei cărora li se pare scump: Există și modele care costă dublu

Suntem la câteva zile distanță ca iPhone să ajungă pe piață și mă uitam că acum avem o variantă nouă, de 2 TB de stocare și costă peste 12.000 de lei.

”Dacă ți se pare scump sau nu, depinde la ce te raportezi”, spune Marian Andrei.

”M-am uitat să văd ce ar putea să fie mai scump de atât și există o întreagă piață de telefoane de lux și de gadgeturi care sunt foarte-foarte scumpe. Cât de scumpe?”, continuă Marian.

De exemplu, iPhone 17 Pro placat cu aur de o companie numită Leronza, care vinde atât carcase, cât și telefoane placate cu aur de 24 de karate și vedem că un telefon costă între 3.500 și 5.000 de dolari. Poate să urce și la 5.500 de dolari dacă avem un pic de platină.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.

