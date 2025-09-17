Noul iPhone 17 se vinde și cu peste 12.000 lei. Pentru cei cărora li se pare scump: Există și modele care costă dublu

iLikeIT
17-09-2025 | 11:31
×
Codul embed a fost copiat

Suntem la câteva zile distanță ca iPhone să ajungă pe piață și mă uitam că acum avem o variantă nouă, de 2 TB de stocare și costă peste 12.000 de lei. 

autor
Marian Andrei

”Dacă ți se pare scump sau nu, depinde la ce te raportezi”, spune Marian Andrei.  

”M-am uitat să văd ce ar putea să fie mai scump de atât și există o întreagă piață de telefoane de lux și de gadgeturi care sunt foarte-foarte scumpe. Cât de scumpe?”, continuă Marian.

De exemplu, iPhone 17 Pro placat cu aur de o companie numită Leronza, care vinde atât carcase, cât și telefoane placate cu aur de 24 de karate și vedem că un telefon costă între 3.500 și 5.000 de dolari. Poate să urce și la 5.500 de dolari dacă avem un pic de platină. 

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat. 

Citește și
iphone air ilikeit
iPhone Air, cel mai subțire făcut vreodată de Apple.Toate zvonurile au fost adevărate
Ce să alegi între iPhone 17, Air și 17 Pro Max. Unul dintre modele are același preț ca anul trecut, dar cu stocare dublă

Sursa: Pro TV

Etichete: pret, iphone, aur,

Dată publicare: 17-09-2025 11:16

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Ce să alegi între iPhone 17, Air și 17 Pro Max. Unul dintre modele are același preț ca anul trecut, dar cu stocare dublă
iLikeIT
Ce să alegi între iPhone 17, Air și 17 Pro Max. Unul dintre modele are același preț ca anul trecut, dar cu stocare dublă

Pe ce dăm banii și anul acesta sau dacă merită să dăm banii? Apple are o serie interesantă de produse cu tehnologii noi, dar nu prea se vorbește de AI.

iPhone Air, cel mai subțire făcut vreodată de Apple.Toate zvonurile au fost adevărate
iLikeIT
iPhone Air, cel mai subțire făcut vreodată de Apple.Toate zvonurile au fost adevărate

A apărut un nou iPhone, și este, la propriu, cel mai subțire făcut vreodată. Noutățile tehnologice apar mereu din prima clipă la iLikeIT.

iPhone 17, lansat. Vedeta noii game Apple este „iPhone Air”, cu grosime de doar 5,6 mm. Cât costă noile modele
iLikeIT
iPhone 17, lansat. Vedeta noii game Apple este „iPhone Air”, cu grosime de doar 5,6 mm. Cât costă noile modele

Apple a lansat marți seara noile modele de iPhone 17. Cea mai mare surpriză a fost un model nou, ”iPhone Air”, mai subţire decât telefoanele actuale ale companiei şi inspirat de designul laptopului MacBook Air.

iLikeIT. Apple pregătește un iPhone sub 6 mm grosime. Toate zvonurile înainte de lansare
iLikeIT
iLikeIT. Apple pregătește un iPhone sub 6 mm grosime. Toate zvonurile înainte de lansare

Mai sunt șase zile până când o să vedem noul iPhone, iar toate zvonurile se adună. Pe piață se găsesc deja accesorii cum ar fi huse.

Apple ar putea lua o decizie care va afecta toți utilizatorii de iPhone din Europa. Schimbarea radicală pregătită
iLikeIT
Apple ar putea lua o decizie care va afecta toți utilizatorii de iPhone din Europa. Schimbarea radicală pregătită

Apple ar putea începe să vândă şi în Europa iPhone-uri care funcţionează exclusiv cu SIM electronic, la trei ani după ce a făcut acelaşi lucru în Statele Unite.

Recomandări
Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun
Stiri Politice
Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun

Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc în format restrâns, miercuri, pentru a discuta despre reorganizarea administraţiei publice, care ar urma să fie inclusă în Pachetul 3 de reformă.

Surse: Administraţia Trump a aprobat primul pachet de ajutor cu arme pentru Ucraina plătit de aliaţi
Stiri externe
Surse: Administraţia Trump a aprobat primul pachet de ajutor cu arme pentru Ucraina plătit de aliaţi

Primele pachete de ajutor cu arme din partea administraţiei preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina au fost aprobate şi ar putea fi livrate în curând, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu situaţia.

Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă
Stiri externe
Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

Rusia gestionează o reţea extinsă de peste 200 de tabere pentru reeducarea, rusificarea şi militarizarea copiilor ucraineni, potrivit unei noi investigaţii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 17 Septembrie 2025

03:13:26

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28