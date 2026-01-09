Un bărbat din Brăila și-a înjunghiat în gât un prieten, după ce au băut la o petrecere. Se cunoșteau de peste 30 de ani

09-01-2026 | 13:32
politie

O ceartă între doi bărbați s-a transformat într-un episod de o violență extremă, într-o localitate din județul Brăila. Unul dintre ei a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe celălalt în zona gâtului.

Ina Popescu

Agresorul a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, iar victima a ajuns de urgență la spital.

Cei doi bărbați locuiesc în comuna Ulmu din județul Brăila. Ar fi petrecut împreună de sfântul Ion, reiese din ancheta procurorilor. La un moment dat, după ce ar fi consumat mai multe pahare cu vin s-ar fi luat la ceartă.

De la câteva vorbe aruncate, cu furie s-a ajuns repede la încăierare iar agresorul, de 61 de ani a scos un cuțit cu care și-a înjunghiat prietenul. Un vecin care a văzut toată scena a sunat imediat la 112. Victima, care are tot 61 de ani a ajuns la spital cu mai multe tăieturi în zona gâtului, iar agresorul a fost arestat preventiv de magistrați care îl acuză de tentativă la omor calificat.

În timpul audierilor bărbatul le-a spus procurorilor că regretă ceea ce a făcut mai ales că îl leagă de victimă o prietenie veche de peste 30 de ani. 

Sursa: PressTV

Dată publicare: 09-01-2026 13:05

