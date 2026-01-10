Orașele din lume unde turiștii trebuie să plătească o taxă în 2026. O noapte poate costa și peste 26 de euro

10-01-2026 | 11:22
Multe țări se confruntă cu efectele supraturismului, de la creșterea prețurilor locuințelor până la impactul asupra mediului.

Lorena Mihăilă

Pentru a reduce aceste efecte, guvernele din întreaga lume au început să introducă taxe turistice, iar banii colectați sunt direcționați către programe care pot ajuta comunitățile locale.

Taxele turistice nu sunt o noutate – una dintre primele a fost introdusă în Catalonia, Spania, încă din 2012 – însă ele devin din ce în ce mai frecvente pe facturile de cazare, chiar și în afara stațiunilor turistice populare. În unele cazuri, aceste taxe cresc de la o sumă simbolică de câțiva euro la un procent din costul cazării, scrie Express.

București, România

În ciuda obiecțiilor venite din partea industriei hoteliere, guvernul României a aprobat recent planurile de a introduce o taxă turistică pentru vizitatorii Bucureștiului. Capitala a devenit în ultimii ani o destinație tot mai populară pentru city break-uri, fiind uneori supranumită „Micul Paris” datorită asemănărilor arhitecturale cu orașul francez.

Noua taxă turistică va fi de 10 lei pe noapte, iar oficialii spun că o parte din fonduri vor fi folosite pentru promovarea Bucureștiului ca destinație turistică.

Taxa suplimentară va fi colectată de unitatea de cazare sau de platforma de rezervări online pentru toate rezervările din 2026 și ulterior.

Orașe și localități din Anglia

Primarii din întreaga Anglie vor primi noi puteri pentru a introduce taxe turistice în orașele sau localitățile lor, aliniind astfel Anglia cu alte părți ale Regatului Unit. Liderii locali vor putea introduce taxe mici pentru cazare – de la hoteluri la locuințe de vacanță – și vor putea acorda scutiri acolo unde este necesar.

Regiunea de Nord-Est analizează deja introducerea unei taxe de 2 lire sterline pe noapte, despre care primarul Kim McGuinness susține că ar putea aduce venituri de 20 de milioane de lire. Vorbind pentru BBC, aceasta a declarat: „Nu pot sublinia suficient faptul că fiecare bănuț va fi cheltuit pentru stimularea economiei turistice și a culturii din regiunea noastră, atrăgând evenimente majore care au un impact pozitiv asupra tuturor, de la zonele rurale până la orașe.”

De asemenea, este de așteptat ca o taxă turistică să fie introdusă și în Londra în viitorul apropiat, deși nu este clar dacă va fi o sumă fixă sau un procent din costul cazării. Autoritatea Greater London (GLA) estima în 2017 că o taxă de 1 liră pe zi ar putea aduce 91 de milioane de lire anual, iar una de 5% ar putea genera până la 240 de milioane de lire pentru capitală.

Edinburgh

Dacă rezervi cazare în Edinburgh după 24 iulie 2026, vei plăti o taxă de vizitator de 5% din valoarea facturii. Aceasta se aplică hotelurilor, pensiunilor, hostelurilor și locuințelor de vacanță, printre altele, iar procentul va apărea pe factură la check-in sau check-out.

Taxa se aplică doar pentru primele cinci nopți de cazare și se calculează exclusiv pe costul cazării, nu și pe servicii suplimentare precum mesele sau parcarea. Consiliul orașului Edinburgh estimează că măsura va genera între 45 și 50 de milioane de lire pe an până în 2028/29, fondurile urmând să fie folosite pentru locuințe, infrastructură și cultură.

Thailanda și Los Angeles

Thailanda plănuiește de câțiva ani introducerea unei taxe turistice, iar aceasta este programată să intre în vigoare la mijlocul anului 2026.

Taxa va fi de 300 de baht (puțin peste 8 euro) pentru pasagerii care sosesc pe cale aeriană, iar pentru cei care sosesc pe mare va fi de 150 de baht (puțin peste 4 euro)

Los Angeles deține titlul mai puțin onorant de destinația cu cea mai mare taxă turistică din lume. Orașul a majorat recent taxa la 15,5% din costul cazării pentru vizitatorii din 2026. Astfel, un hotel de 280 de dolari pe noapte ar adăuga 32 de dolari pe noapte la factură, sau aproximativ 225 de dolari în plus pentru o săptămână.

Această taxă depășește la limită sistemul costisitor din New York, unde turiștii plătesc o taxă fixă de 3,50 dolari pe persoană pe noapte, pe lângă o taxă de 14,75% din valoarea totală a rezervării.

Norvegia

La fel ca Anglia, Norvegia va permite autorităților locale să decidă dacă introduc o taxă turistică de 3% pentru șederile peste noapte, inclusiv hoteluri, locuințe de vacanță și croaziere. Pe parcursul anului 2026, fiecare municipalitate va decide dacă participă la acest sistem și va trebui să demonstreze impactul turismului în zonă.

Până acum, regiunile Lofoten și Tromsø au optat pentru această taxă, astfel că vizitatorii care vor să vadă Aurora Boreală în 2026 ar putea fi nevoiți să o plătească.

Kyoto

Orașul japonez tradițional Kyoto va majora taxele turistice începând cu 1 martie 2026, într-un efort de a echilibra numărul de vizitatori și de a strânge fonduri pentru conservarea patrimoniului său unic.

Noile taxe pentru cazare peste noapte vor fi diferențiate în funcție de prețul camerei, hotelurile de lux fiind taxate mai mult. Pentru camerele sub 6.000 de yeni pe noapte (aproximativ 28 de lire), taxa rămâne 200 de yeni (circa 0,95 lire). Pentru camerele de până la 20.000 de yeni pe noapte (aproape 95 de lire), taxa se dublează la 400 de yeni.

Cei care aleg camere între 50.000 și 100.000 de yeni (aproximativ 237–474 de lire) vor plăti o taxă majorată de la 1.000 la 4.000 de yeni (aproximativ 4,75–19 lire). În cele mai luxoase unități, cu prețuri de peste 100.000 de yeni pe noapte, taxa va crește de zece ori, ajungând la 10.000 de yeni pe noapte (aproximativ 48 de lire).

