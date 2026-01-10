Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni

Protestele au continuat și vineri noapte, în Iran. Iar în ciuda faptului că internetul e întrerupt, oamenii reușesc să transmită întregii lumi imaginile șocante pe care le surprind.

Între timp, liderul suprem al Iranului i-a numit pe manifestanții anti-guvernamentali, cităm, „o gașcă de vandali”, care încearcă „să îi facă pe plac” președintelui american. Asta după ce Trump a amenințat că va lovi Iranul foarte puternic, dacă forțele guvernamentale vor ucide protestatari.

Manifestațiile de stradă au continuat și vineri seară. Câteva dintre imaginile apărute în presa internațională sau pe rețelele de socializare surprind mai multe trupuri acoperite și întinse pe jos, la unul dintre cele mai mari spitale din Teheran.

Totodată, înregistrări înspăimântătoare, cu clădiri în flăcări și ciocniri violente, surprind amploarea confruntărilor. Potrivit unor organizații străine, care activează în Iran, cel puțin 45 de protestatari ar fi fost uciși până acum.

Jomana Karadsheh, CNN: „Protestele care au izbucnit în Iran în urmă cu 12 zile, declanșate de starea economiei și de prăbușirea monedei naționale, și care s-au transformat rapid în proteste anti-regim, se răspândesc ca un incendiu de vegetație în întreaga țară. Și par să capete și mai mult avânt”.

În timp ce populația nu mai are deloc acces la internet, pe rețeaua X apar constant noi postări ale liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

„Președintele Statelor Unite, care cu aroganță și mândrie judecă întreaga lume, ar trebui să știe și că de obicei, tiranii și asupritorii lumii sunt detronați și așa va fi și el”, ayatollahul Ali Khamenei.

Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni

În schimb, liderul de la Casa Albă continuă să amenințe conducătorii Iranului.

Donald Trump, președintele SUA: „Iranul are probleme serioase. Urmărim atent situația de acolo și susțin cu tărie cu tărie ce am spus, că, dacă vor începe să omoare oameni, așa cum au făcut-o în trecut, ne vom implica. Îi vom lovi foarte tare, exact acolo unde îi doare. Au făcut o treabă foarte proastă, și-au tratat poporul foarte urât și acum plătesc”.

Mulțimile cer plecarea de la putere a ayatollahului Ali Khamenei, și revenirea lui Reza Pahlavi - fiul exilat al fostului șah decedat, care își îndemnase susținătorii să iasă în stradă.

Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului: „Cu siguranță ați observat că mulțimile mai mari au făcut ca forțele regimului să fugă în repetate rânduri și chiar au crescut ratele de dezertare în favoarea poporului. Începând exact la ora 20:00, oriunde v-ați afla, fie în stradă, fie chiar de acasă, vă chem să începeți să scandati, exact la această oră”.

Mana Karadsheh, CNN: „Așadar, întrebarea este ce va urma, mai ales după ce au făcut Statele Unite în Venezuela. Iar președintele Trump a amenințat, în repetate rânduri, că ar putea interveni dacă regimul iranian ucide protestatari. Întrebarea în acest moment este dacă regimul iranian chiar vrea să pună la încercare disponibilitatea președintelui american de a-și duce la îndeplinire aceste amenințări”.

