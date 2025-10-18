Cât de „Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro la filmarea unor scene de film. Experiment iLikeIT cu cu Denis Hanganu

În fiecare an, Apple spune că iPhone-ul devine o cameră de film. Așa că ne-am pus o întrebare simplă: cât de "Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro? Am adus un actor, un DoP și trei scene care nu iartă nicio greșeală.

Acum ne mutăm atenția de la teorema covrigului la dilema acestui telefon cu PRO în denumire. De vreo două generații încoace, Apple se laudă cu setul de camere, ba chiar celebrele lansări sunt filmate integral cu telefonul. Apple folosește termeni ca Apple Log, RAW sau OpenGate, dar probabil mulți utilizatori nu au auzit de așa ceva.

Și totuși, cât de PRO este această cameră? Ne ajută să găsim răspunsul Radu Dumitrache. Așa că am filmat un scurt-scurt metraj cu Denis Haganu din Clanul, și actorul principial din filmul Cursa, care se lansează peste câteva zile.

Pe iPhone 17 Pro Max, montat lângă un Pyxis 6K, folosim aplicația BlackMagic Camera, care poate să tragă toată informația senzorului. În formatul cel mai complex, Pro Res Raw, e nevoie de stocare externă - iar cele 17 duble trase au ocupat aproape 100 de gigabytes. Imaginea arată inițial așa, acesta este rezultatul după editare (swoosh, tranziție).

Pentru acest mic filmuleț am luat în calcul trei scene, cu încadraturi diferite - la interior, în studio, exterior cu urmărire și un cadru din mașină, din mers. Deși par banale, sunt situații complexe pentru senzorul mic al unui telefon mobil.

iphone 17 ilikeit
Ce să alegi între iPhone 17, Air și 17 Pro Max. Unul dintre modele are același preț ca anul trecut, dar cu stocare dublă

La interior, unde mediul este controlat prin multă lumină, iPhone 17 se descurcă bine. Și pentru că tragem în acest format brut, avem libertatea să edităm imaginea. Așa putem să vedem și cât de bine interpretează albul perfect din studio, autofocus și comparativ cu Pyxis, camera profesională.

Al doilea cadru înseamnă o urmărire la pas, între două clădiri, dar plecăm dintr-o zonă întunecată. Aici vedem prima limitare a camerei: Dynamic Range - sau plaja dinamică, adică cum reglează diferența dintre cel mai întunecos punct și cel mai luminos punct. Oricât am încerca să reglăm noi, din programul de editare, aici e nevoie de filtru ND, care estompează lumina puternică, așa cum avem pe camera de cinema.

A treia scenă este și mai complexă, pentru că în interior este întunecat, iar parbrizul e ca un bec puternic în ochii noștri.

Cert e că ca să începi să scoți maximum din ce poate senzorul, ai nevoie de filtre speciale, care să blocheze excesul de lumină. O investiție în accesorii cum ar avea o cameră de cinema. Diverși creatori de conținut ne arată de ce este capabil telefonul cu astfel de clipuri. Și e impresionant. Radu a pornit experimentul neștiind la ce să se aștepte.

Radu Dumitrache - DoP: „Simțeam că am toată industria în spate, și vin și demonstrez că nu există șansa ca un telefon să înlocuiască tot ce încercăm noi să cumpărăm, să facem. Văd că e foarte aproape, dacă nu ar fi limitarea de obiective ar fi... Încerc să-mi dau seama care ar fi primele aplicații în care m-aș duce cu telefonul și de ce l-aș folosi.

Cât de ușor ar fi să mergi pe munte, cu două iPhone și să faci un documentar. Ai wide, o lentilă medie și un tele. Nu este la calitate de producție cinematografică de top, încă are multe limitări comparativ cu o cameră profesională dedicată pentru asta.

Denis Hanganu, actor: „Cred că trebuie să mai treacă timp, cred mult mai tare și am încredere în fiabilitatea unei camere profesionale și rigoarea cu care e construită. Are în spate atâta tradiție și atâta muncă, sunt o groază de departamente care lucrează cu camerele, sunt știute. Cred în această predictibilitate. Când e vorba de un produs cinematografic de top, cred că în continuare aș utiliza și aș lucra doar cu echipe care folosesc camere ultra profesionale.”

Telefonul mobil nu este aici să dărâme ori să schimbe o întreagă industrie cinematografică, construită pe ani de încredere, ci mai degrabă să aducă din zona profesională, către muritorii de rând, tehnologie care până de curând nu ne era accesibilă. Iar pe Youtube sunt o mulțime de proiecte independente filmate cu telefonul.

Radu Dumitrache: Ok, să zicem pentru un om, poate iPhone nu o să prindă în industrie, să facă proiecte, ești un student la imagine și vrei să te joci cu niște culori, ai telefonul, în sfârșit înveți să colorizezi.

Cert e că a fost un experiment inedit... și ne arată cât de repede evoluează tehnologia.

