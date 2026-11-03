Noua reglementare prevede plata indemnizației încă de la începutul perioadei de incapacitate de muncă și elimină obligația unei perioade minime de cotizare la sistemul de securitate socială, scrie EuroWeeklyNews.

Măsura face parte dintr-o reformă a sistemului spaniol de securitate socială, publicată în Monitorul Oficial pe 21 octombrie, și urmărește să ofere protecție financiară femeilor ale căror probleme de sănătate asociate menopauzei le împiedică să își desfășoare activitatea profesională.

Concediul nu va fi acordat automat tuturor femeilor aflate la menopauză. Pentru a beneficia de noile prevederi, este necesar ca afecțiunea să fie recunoscută medical, să afecteze capacitatea de muncă și să îndeplinească cerințele stabilite de legislație.

Cine poate beneficia de noul concediu medical

Legislația introduce o categorie specială de incapacitate temporară de muncă pentru femeile care suferă de o afecțiune invalidantă asociată unei tulburări secundare menopauzei. Condiția trebuie să fie suficient de gravă încât să împiedice desfășurarea activității profesionale, iar femeia trebuie să primească îngrijiri medicale prin sistemul public de sănătate din Spania.

Femeile care se confruntă cu simptome care le afectează activitatea profesională vor avea nevoie de o evaluare medicală pentru a stabili dacă situația lor se încadrează în noua categorie.

Reforma include și o categorie separată de concediu medical special pentru femeile care nu pot lucra din cauza unor leziuni provocate de violența bazată pe gen.

Cum vor fi plătite concediile medicale

Una dintre cele mai importante schimbări vizează momentul în care începe plata indemnizației. În cazul concediilor medicale obișnuite, acordate pentru boli comune, indemnizația legală începe, în general, din a patra zi de absență. În plus, angajații trebuie să fi cotizat la sistemul de securitate socială cel puțin 180 de zile în ultimii cinci ani pentru a beneficia de acest drept.

Pentru noua categorie de afecțiuni asociate menopauzei, nu va mai fi necesară îndeplinirea perioadei minime de cotizare.

Angajatorul va plăti salariul integral pentru prima zi de absență justificată medical. Începând cu ziua următoare, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă va fi achitată prin organismul responsabil din cadrul sistemului de securitate socială.

Valoarea indemnizației va fi calculată în funcție de baza de calcul stabilită potrivit regulilor de cotizare aplicabile fiecărui angajat.

Guvernul spaniol a confirmat următoarele procente:

60% din baza de calcul, până în a 20-a zi de concediu medical;

75% din baza de calcul, începând cu a 21-a zi.

De exemplu, pentru o bază de calcul de 1.500 de euro pe lună, indemnizația ar fi de aproximativ 900 de euro la rata de 60% sau de 1.125 de euro la rata de 75%. Suma efectivă depinde însă de durata concediului, calculul zilnic și situația individuală a angajatei.

Noua măsură nu garantează plata salariului integral pe toată durata concediului. Eventuale sume suplimentare pot fi prevăzute în contractele colective sau în alte reglementări aplicabile.

Deși Decretul-lege regal 31/2026 a fost publicat în Monitorul Oficial al Spaniei pe 21 octombrie, noile prevederi privind incapacitatea temporară de muncă vor deveni aplicabile de la 1 decembrie 2026.