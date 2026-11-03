În noul episod „Cafea cu visuri” ne-a vorbit despre vacanțe, visuri, familie, preferințe culinare, dar și despre planurile de viitor.

Sorin Bontea: „Am avut noroc, chiar am avut noroc. Cu siguranță, sunt bucătari mai buni ca mine, care n-au avut norocul pe care îl am eu. Eu cred că de unde dai, de acolo vine, e o vorbă pe la noi. Nu știu dacă am făcut ceva să merit acest noroc, habar nu am, probabil că da. Pe lângă noroc trebuie să-ți faci și treaba foarte bine.”

Oana Andoni: „Unde ai mâncat cea mai bună mâncare, în călătoriile tale?”

Sorin Bontea: „Mie îmi place mâncarea în general, mâncarea care este bine gătită și are gust. Mâncarea bună, în ultima vreme, am mâncat-o în România. A început să se gătească bine în țară. Cred că și noi, de la MasterChef, am avut un aport la asta.“

După o perioadă solicitantă de muncă, chef Sorin Bontea preferă momente de tihnă, fără un program încărcat, cu multe obiective turistice bifate.

Sorin Bontea: „Eu aș sta în vacanță toată viața. Vacanța, concediul, e de odihnă, nu să mergi peste tot, să alergi în toate direcțiile ca să vezi tot. Vacanța înseamnă să te trezești când vrei, să mănânci ce ai chef, să faci ce-ți place.“

A învățat de timpuriu ce înseamnă munca, iar acum visează să aibă un loc liniștit unde să se retragă, o casă la malul mării.

Oana Andoni: „Te vezi plecând din țară?”

Sorin Bontea: „Eu aș vrea. Mi-ar plăcea să fiu în Spania la pensie. Nu știu dacă am vreo șansă, dar mi-ar plăcea. Când n-am ce face, mă mai uit pe la case prin Spania și mă gândesc: ia, uite, ce frumos ar fi aici. Dar, când văd cât costă, dau pagina și zic… lasă, data viitoare.”