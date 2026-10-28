Potrivit unui studiu MKOR publicat în octombrie 2026, 70% dintre românii cu vârste între 18 și 55 de ani intenționează să facă achiziții de Black Friday anul acesta, cel mai ridicat procent din ultimii patru ani. Iată când încep reducerile de Black Friday 2026 în România și care este calendarul marilor magazine.

Când începe Black Friday 2026 în România

Black Friday 2026 în România este programat pentru vineri, 6 noiembrie. Totuși, reducerile nu vor începe în aceeași zi în toate magazinele. Comercianții își stabilesc propriile perioade de campanie, iar unele oferte pot apărea încă din octombrie, în timp ce altele pot continua până în decembrie. Multe magazine au campania de Black Friday în mai multe etape.

Campaniile celor 168 de magazine participante se întind pe perioada 19 octombrie - 7 decembrie 2026. Data exactă de începere depinde de fiecare retailer, așa că uită-te pe site-urile fiecărui magazin ca să vezi când începe oficial Black Friday 2026.

Spre deosebire de Statele Unite, unde Black Friday are loc în mod tradițional în vinerea de după Ziua Recunoștinței, în România comercianții nu urmează un calendar unic. De aceea, reducerile pot fi disponibile în zile diferite, în funcție de politica fiecărui magazin. Campaniile includ produse din numeroase categorii, de la telefoane, laptopuri și electrocasnice până la haine, cosmetice, mobilier și jucării.

Calendarul reducerilor de Black Friday 2026 la marile magazine

Reducerile de Black Friday 2026 nu se limitează la o singură zi. Magazinele din România își organizează campaniile în perioade diferite, unele începând promoțiile încă din octombrie, iar altele concentrându-se în jurul datei de 6 noiembrie. Potrivit calendarului publicat de BLACKFRIDAY.ro, 168 de magazine participă la ediția din acest an, iar campaniile sunt programate pe parcursul mai multor săptămâni.

Printre perioadele din calendar se numără Early Black Friday, Black November, Pre-Black Friday, Black Week și Black Weekend. În plus, unele magazine organizează campanii extinse, care continuă până la sfârșitul lunii noiembrie. Data de începere diferă de la un retailer la altul, așa că este important să verifici anunțurile oficiale înainte de a face o achiziție.

Perioadele de reduceri de Black Friday 2026

Calendarul Black Friday 2026 cuprinde mai multe etape, în funcție de perioada aleasă de comercianți pentru lansarea ofertelor.

• Early Black Friday: 1–31 octombrie, cu 29 de magazine participante.

• Fake Friday: 30 octombrie, cu 21 de magazine participante.

• Black November: 1–30 noiembrie, cu 144 de magazine participante.

• Pre-Black Friday: 1–5 noiembrie, cu 64 de magazine participante.

• Black Week: 2–8 noiembrie, cu 126 de magazine participante.

• Black Friday România: 6 noiembrie, cu 126 de magazine participante.

• Black Weekend: 6–8 noiembrie, cu 126 de magazine participante.

• Black Friday Extended: 7–30 noiembrie, cu 141 de magazine participante.

• Black Friday internațional: 27 noiembrie, cu 44 de magazine participante.

• Cyber Monday: 30 noiembrie, cu 24 de magazine participante.

Aceste perioade se suprapun, iar un magazin poate participa la mai multe etape ale campaniei.

Cât despre Black Friday, unii retaileri au anunțat deja datele de începere a campaniilor. Iată câteva date oficiale ale campaniei:

• Dyson: 29 octombrie, dată confirmată.

• evoMAG: 30 octombrie, dată confirmată.

• Sinsay: 30 octombrie, dată estimată.

• Samsung: 5 noiembrie, de la ora 19:00, dată confirmată.

• Reserved: 5 noiembrie, dată estimată.

• F64: 6 noiembrie, dată confirmată.

• Dedeman: 6 noiembrie, dată confirmată.

• Cupio: 6 noiembrie, dată confirmată.

• Orange: 2 noiembrie, dată estimată.

• Cărturești: 4 noiembrie, dată confirmată.

• OTTER: 3 noiembrie, dată confirmată.

• Travelminit.ro: 2 noiembrie, de la ora 12:00, dată confirmată.

• SABON: 5 noiembrie, dată estimată.

• Farmec: 6 noiembrie, dată estimată.

• Dr. Max: 6 noiembrie, dată estimată.

• Vexio: 6 noiembrie, dată estimată.

Ce produse poți găsi la reducere de Black Friday 2026

Campaniile din acest an includ produse din numeroase categorii, de la electronice și electrocasnice până la articole vestimentare, parfumuri, cosmetice, cărți și produse pentru casă.

Printre brandurile prezente în ofertele de Black Friday 2026 se numără Dyson, Apple, Samsung, Bosch, Electrolux, Nike, adidas, Ray-Ban, UGG și The North Face. În funcție de magazin, cumpărătorii pot urmări reduceri la telefoane, laptopuri, aspiratoare, aparate de îngrijire personală, încălțăminte, parfumuri și alte produse.

Sfaturi utile de Black Friday

Stabilește-ți un buget

În primul rând, decide câți bani îți permiți să cheltuiești în perioada Black Friday. Stabilește ce achiziții sunt prioritare, cum ar fi cadourile sau produsele pentru casă pentru care ai pus bani deoparte. Calculează suma maximă pe care o poți cheltui și pe care nu ar trebui să o depășești.

Verifică reclamele și cataloagele magazinelor

Informează-te din timp despre ofertele de Black Friday. Începe cu pliantele și cataloagele magazinelor de la care cumperi de obicei, dar nu le ignora nici pe cele ale comercianților pe care nu îi frecventezi în mod normal.

Compară cumpărăturile online cu cele din magazinele fizice

Dacă vrei să eviți aglomerația din magazine, cumpărăturile online pot părea o alternativă potrivită. Totuși, și această variantă are dezavantaje. Unele oferte sunt disponibile pentru o perioadă scurtă și produsele se pot epuiza rapid. În plus, informațiile despre stocuri nu sunt întotdeauna clare, iar site-urile pot funcționa greu sau se pot bloca. De aceea, este important să compari prețurile înainte de a cumpăra.

Dacă ai posibilitatea, verifică atât prețurile online, cât și pe cele din magazinele fizice. Uneori, reducerile de pe site-ul unui comerciant încep înaintea celor din magazine, ceea ce îți permite să cumperi produsul la un preț mai mic. În alte cazuri, prețurile sunt identice. Chiar și atunci, cumpărăturile online te scutesc de aglomerația din parcări și de timpul pierdut în magazine.

Descarcă aplicațiile magazinelor pentru reduceri suplimentare

Aplicațiile magazinelor te pot ajuta să verifici rapid dacă ai găsit cel mai bun preț. În timp ce aștepți la coadă, poți compara oferta cu prețurile afișate de alți comercianți.

Dacă găsești același produs mai ieftin în altă parte, verifică dacă magazinul de la care vrei să cumperi oferă posibilitatea de a egala prețul concurenței. O altă variantă este să comanzi produsul online și să continui cumpărăturile în următorul magazin de pe listă.

Evită cumpărăturile din impuls

Există mai multe categorii de produse pe care este bine să le eviți de Black Friday, iar cumpărăturile impulsive se numără printre ele. Atunci când vezi reduceri mari, este ușor să ai impresia că încă unul sau două produse nu îți vor afecta bugetul. În realitate, mai multe achiziții mici, adunate, pot duce la depășirea sumei pe care ți-ai propus să o cheltuiești.

Verifică produsele care nu pot fi returnate

Înainte de a cumpăra un produs, mai ales unul scump, verifică dacă acesta este marcat ca fiind disponibil doar pentru vânzare finală, fără posibilitatea de retur. În astfel de cazuri, produsele nu pot fi returnate, conform condițiilor aplicabile.

Urmărește magazinele pe rețelele sociale

Indiferent dacă folosești Instagram, Facebook, X sau alte platforme sociale, începe să urmărești din timp magazinele de la care vrei să cumperi. Comercianții publică uneori acolo cupoane de reducere, informații despre ofertele care urmează să fie lansate și previzualizări ale campaniilor de Black Friday.

Aceste anunțuri te pot ajuta să descoperi promoții care nu sunt încă promovate pe scară largă și să afli mai repede când devin disponibile produsele pe care le urmărești.

Cum să nu pici în capcana reducerilor

Reducerile masive nu înseamnă că ai nevoie de produs

Atunci când luăm decizii de cumpărare, ne raportăm adesea la anumite valori de referință. În cazul reducerilor, comparăm prețul actual cu cel afișat anterior și ne bazăm decizia pe diferența dintre cele două sume.

Problema este că prețul inițial afișat nu reflectă întotdeauna prețul practicat imediat înainte de reducere. O investigație realizată de organizația britanică Which? în 2020 a constatat că numeroși comercianți foloseau prețuri mai vechi pentru a evidenția reducerile, ceea ce îi făcea pe cumpărători să creadă că economisesc mai mult decât în realitate. Aceeași analiză a arătat că doar trei dintre cele 119 produse urmărite aveau cel mai mic preț în perioada Black Friday.

Pentru a verifica dacă o reducere este reală, urmărește evoluția prețului produsului înainte de campanie și compară ofertele mai multor magazine. Poți folosi instrumente gratuite precum Google Shopping sau istoricul prețurilor disponibil pe anumite platforme de monitorizare.

Efectul de urgență

Magazinele încearcă uneori să creeze impresia că produsele sunt pe cale să se epuizeze. De exemplu, pot afișa mesaje precum „Au mai rămas doar trei produse în stoc” sau „Alți cumpărători se uită acum la acest produs”. Astfel de notificări pot crea presiunea de a lua o decizie rapidă, de teama că produsul nu va mai fi disponibil.

Și conceptul de Black Friday poate alimenta această teamă de a rata o ofertă. Cumpărătorii pot avea impresia că trebuie să achiziționeze un produs în weekendul respectiv, altfel vor pierde ocazia. În realitate, magazinele organizează mai multe campanii de reduceri pe parcursul anului, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă.

Înainte de a cumpăra, gândește-te dacă produsul îți este necesar acum și dacă prețul este într-adevăr avantajos. Dacă nu este vorba despre un cadou de Crăciun pe care trebuie să îl cumperi până la o anumită dată, nu există întotdeauna un motiv să te grăbești.

Un alt mod de a evita cumpărăturile impulsive este să îți faci o listă cu produsele dorite înainte de începerea campaniei. Poți stabili și un buget pentru fiecare achiziție. În cazul produselor scumpe, discută decizia cu un prieten sau cu un membru al familiei înainte de a plasa comanda.

Informații ascunse

Unele informații importante despre o comandă pot trece ușor neobservate, mai ales în perioadele aglomerate precum Black Friday. Costurile de livrare, condițiile de retur sau alte taxe pot apărea abia în etapele finale ale procesului de cumpărare.

După ce au petrecut mult timp căutând un produs, comparând oferte și completând datele pentru comandă, cumpărătorii pot fi mai puțin dispuși să renunțe la achiziție atunci când descoperă costuri suplimentare. Acest comportament este asociat cu efectul costurilor irecuperabile: tendința de a continua o decizie pentru că am investit deja timp, efort sau bani în ea.

Pentru a evita această capcană, verifică prețul final înainte de a confirma comanda. Ia în calcul costurile de transport și eventualele taxe suplimentare și citește condițiile de retur. Verifică cine suportă costul expedierii produsului înapoi și în ce situații poți primi banii înapoi.

Nu finaliza o comandă doar pentru că ai petrecut mult timp căutând oferta. Dacă prețul final nu mai este avantajos sau condițiile nu îți convin, poți renunța la achiziție. Timpul pe care l-ai investit în căutarea produsului nu reprezintă un motiv să cheltuiești bani pe ceva ce nu îți dorești.