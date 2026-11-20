La un târg de turism din Capitală, agențiile încearcă să-i convingă să rezerve din timp, cu reduceri și cu posibilitatea de a plăti acum doar un avans. Mai sunt și oferte de ultim moment pentru Crăciun și Revelion, inclusiv în România, dar și sejururi în destinații exotice.

Agențiile de la târg le oferă celor care rezervă din timp prețuri mai mici. La unele pachete, turiștii plătesc acum doar un avans, iar alte agenții oferă și plata în rate. Vizitatorii analizează și destinații exotice, și țări precum Vietnam, Thailanda, unde prețurile sunt ceva mai mici decât în Europa.

De pildă, familiile care își rezervă acum vacanța de vară pot primi o reducere de 200 de euro pentru copil, iar pentru o a doua vacanță primesc o reducere de 400 de euro la un sejur într-o destinație exotică.

Ca să le facă poftă încă de pe acum, expozanții au adus câte ceva din atmosfera de vacanță. La un stand se servește paella, la altul se taie jamón și se împarte înghețată turcească. Alții au amenajat și un bar cu cocktailuri. Iar unii le-au arătat direct – cu ajutorul unor ochelari virtuali – cum ar putea petrece o zi de vacanță.

Corespondent Știrile ProTV: „Suntem la bordul unui vas de croazieră. Iar de aici, de pe punte, avem o priveliște minunată către mare. În câteva secunde, schimbăm decorul și ajungem pe plajă. Ca să-i convingă pe vizitatori să-și rezerve o vacanță, expozanții de la acest stand le pun la dispoziție ochelari de realitate virtuală. Așa pot să vadă, înainte să aleagă un pachet, ce priveliște ar avea de pe vas sau cum arată plaja pe care și-ar petrece concediul”.

Iar cei care și-au lăsat planurile de sărbători pe ultima sută de metri mai găsesc pachete last-minute pentru Crăciun și Revelion, inclusiv în România.

Adrian Voican, vicepreședinte ANAT: „Stațiunile cele mai căutate sunt în acest moment, clar, Valea Prahovei. Prețurile cele mai mici încep undeva la 800 de lei, 1.000 de lei pentru 3 nopți. Pachete simple: cazare, poate cu mic dejun, dar fără alte elemente adăugate în pachetul turistic. Și cresc, prețul poate să crească și până la 8.000, 9.000”.

Târgul rămâne deschis până duminică.