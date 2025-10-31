Black Friday 2025 la Fashion Days a început. Vezi cele mai bune reduceri la îmbrăcăminte și încălțăminte

Black Friday 2025
31-10-2025 | 07:14
black friday
black friday

Black Friday 2025 a început la Fashion Days pe 31 octombrie, cu reduceri pe scară largă la o varietate de produse pentru cei care vor să-și actualizeze garderoba la prețuri mai mici.

Anca Lupescu

Retailerul oferă discounturi consistente la articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii de la branduri cunoscute. Campania se desfășoară atât în aplicație, cât și pe site, iar multe produse au prețuri reduse cu până la 90%. Iată cele mai bune reduceri de anul acesta.

Încălțăminte la reducere de Black Friday 2025

Ghete maro UGG - 619 lei

► Sandale Tom Tailor - 56 de lei 

► Pantofi sport UGG - 599 lei

► Teniși Converse - 209 lei

Pantofi sport din piele si piele intoarsa Handball Spezial adidas Originals - 399 lei

Ghete negre UGG Mini Dipper - 449 lei

Geci, jachete și paltoane la reduceri de Black Friday 2025

Geacă damă HiCCUP - 149 lei

Black Friday 2025 la Fashion Days

Black Friday 2025 la Fashion Days începe pe 31 octombrie dimineața și aduce reduceri de până la 90%. Fashion Days promite mii de produse la prețuri imbatabile. Branduri de lux și colecții exclusive vor fi disponibile la prețuri reduse, pentru toți cei care vor să-și reîmprospăteze garderoba sau să-și facă un cadou înainte de sărbători.

Retailerul online vine pregătit cu oferte spectaculoase de Black Friday la haine, încălțăminte, accesorii și articole pentru casă. Cei care vor să profite din plin de reduceri sunt sfătuiți să își creeze din timp cont pe site-ul www.fashiondays.ro sau în aplicația Fashion Days, unde pot salva datele de livrare și cardul, pentru o achiziție rapidă în ziua campaniei.

O altă recomandare utilă este crearea unei liste de favorite înainte de startul reducerilor. Produsele dorite pot fi adăugate în wishlist, pentru ca în momentul lansării ofertelor să poată fi cumpărate imediat, înainte ca stocurile să se epuizeze.

Aplicația Fashion Days oferă și avantajul notificărilor instant atunci când produsele selectate intră la promoție, astfel încât utilizatorii pot reacționa rapid.

Fashion Days reunește mii de branduri internaționale și locale, pentru femei, bărbați și copii, dar și o gamă variată de articole pentru casă.

black friday fashion days

Cum te pregătești pentru Black Friday

Pentru a profita la maximum de ofertele pregătite de Black Friday la Fashion Days, este important să faci câteva pregătiri înainte de ziua cea mare:

Descarcă sau actualizează aplicația Fashion Days. Dacă ai deja aplicația, verifică să fie la cea mai recentă versiune și activează notificările push. Astfel, vei fi anunțat în timp real despre reduceri și noutăți. Dacă nu ai aplicația, descarc-o acum și activează alertele pentru a ști exact când începe Black Friday.

Creează un cont sau rămâi logat. Dacă nu ai cont pe FashionDays.ro, creează unul cât mai curând. Dacă ai deja cont, asigură-te că ești logat, astfel încât să poți comanda rapid produsele preferate în momentul în care reducerile încep.

Abonează-te la newsletter. Vei primi primele informații despre reduceri exclusive, oferte limitate, produse și branduri noi, dar și despre trendurile actuale din modă.

Fă-ți lista de favorite. Cu peste 100.000 de produse reduse, este recomandat să adaugi în lista de Favorite toate articolele care te interesează. În ziua de Black Friday vei putea comanda instant, fără să pierzi timp căutând produsele dorite.

Folosește abonamentul Genius. Dacă ai abonament Genius activ, loghează-te cu contul tău eMAG pe Fashion Days pentru a beneficia de -10% extra la o selecție de produse și transport gratuit. Dacă nu ai abonament, merită să-l activezi pentru avantajele suplimentare.

Verifică plățile flexibile cu My Wallet. Comenzile de Black Friday pot fi plătite în 4 rate fără dobândă prin My Wallet. Loghează-te cu contul eMAG pe Fashion Days pentru a verifica dacă ai buget disponibil și pentru a planifica cumpărăturile în siguranță.

Alege metoda de livrare potrivită. Poți opta pentru livrarea acasă, la birou sau în easybox, în funcție de preferințe. Verifică locațiile noi de easybox din cartier sau drumurile tale zilnice, astfel încât coletul să ajungă rapid. În perioada Black Friday, livrarea poate dura între 1 și 14 zile lucrătoare.

Dată publicare: 31-10-2025 07:06

