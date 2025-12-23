E oficial. Valoarea punctului în ambulatoriu va fi majorată de la 1 ianuarie 2026, confirmă Ministrul Sănătății

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat marţi seara că valoarea punctului în ambulatoriu creşte la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026.

"Este rezultatul unor negocieri intense, purtate cu argumente şi cu responsabilitate faţă de sistem. Ambulatoriul nu este o anexă a sistemului de sănătate. Este structura care susţine prevenţia, diagnosticul precoce şi continuitatea îngrijirii medicale. Aici pot fi rezolvate problemele înainte să devină urgenţe. Fără un ambulatoriu puternic, spitalele se aglomerează inutil, iar pacienţii pierd timp, şanse şi încredere", a scris ministrul Sănătăţii, pe pagina sa de Facebook.

Ce este valoarea punctului de ambulatoriu

În prezent, valoarea punctului per serviciu medical în ambulatoriul de specialitate în România este de 5 lei. Valoarea punctului de ambulatoriu este suma de bani plătită de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru un punct aferent unui serviciu medical efectuat în ambulatoriu (consultații la specialiști, investigații etc.).

Fiecare serviciu medical are un anumit număr de puncte, iar suma decontată se calculează înmulțind numărul de puncte cu valoarea punctului. De exemplu, o consultație evaluată la 10 puncte este decontată cu 50 de lei.

Potrivit acestuia, "finanţarea acestei creşteri vine din ordinea pusă în sistem - măsurile luate în această vară pentru reducerea concediilor medicale fictive au dus la economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună".

"Am spus atunci şi o repet: nu sunt de acord să luăm de la gura bolnavilor pentru a plăti concedii inventate ale unora. Tocmai pentru că am corectat aceste derapaje, astăzi ne permitem să ne ţinem de cuvânt şi să investim mai mult în sănătatea oamenilor. În forma iniţială a ordonanţei de reglementare a unor măsuri fiscale, această creştere fusese prorogată. Am revenit la masa discuţiilor cu date clare, cu impact bugetar calculat şi cu o direcţie echilibrată: un sistem eficient se construieşte prin susţinerea reală a ambulatoriului, nu prin amânări. Rezultatul este concret. Creşterea rămâne, termenul este stabilit, iar ambulatoriul primeşte predictibilitatea de care are nevoie pentru a funcţiona corect", a precizat ministrul Sănătăţii.

El le-a mulţumit prim-ministrului Ilie Bolojan, viceprim-ministrului Marian Neacşu, viceprim-ministrului Tanczos Barna şi ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, pentru deschidere, suport şi dialog onest.

