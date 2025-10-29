Când începe Black Friday 2025 la Altex

Evenimentul Black Friday 2025 la Altex este unul mult așteptat. Campania se deschide începând cu finalul lunii octombrie și se întinde până în noiembrie.

autor
Anca Lupescu

Iată când începe Black Friday 2025 la Altex și ce la ce promoții să te aștepți.

Când începe Black Friday 2025 la Altex

Altex a decis să organizeze Black Friday între 30 octombrie și 19 noiembrie, transformând o singură zi de reduceri într-o campanie de 21 de zile. În aceeași perioadă se organizează Black Friday și la celelalte două companii din grup, adică Media Galaxy și Brico Depot.

Produsele la reducere vor fi disponibile mai devreme în aplicația Altex și ofertele vor fi actualizate săptămânal.

Și anul trecut, Altex a ținut Black Friday între 31 octombrie și 20 noiembrie.

În 2025, Altex organizează Black Friday în perioada 30 octombrie 2025, ora 07:00 și 19 noiembrie 2025, ora 23:59.

Black Friday în 3 etape

Altex organizează Black Friday în 3 etape în 2025, după cum urmează:

• Etapa 1 are loc între 30 octombrie și 5 noiembrie

• Etapa 2 între 6 noiembrie și 12 noiembrie

• Etapa 3, cea finală, are loc între 13 și 19 noiembrie

Compania precizează că, având o perioadă extinsă de campanie, clienții au timp să analizeze ofertele, să se decidă asupra produselor dorite și să le ridice direct din magazine. Promoția „2x diferența” va fi valabilă pe toată durata Black Friday. Altex afirmă că obiectivul este de a menține cele mai mici prețuri din România, iar reducerile vor depăși în unele cazuri 50%, însă, în general, cele mai mari scăderi vor fi de aproximativ 50% din prețul de bază.

Clienții care folosesc aplicația Altex vor putea accesa ofertele din marketplace înainte de începerea oficială a campaniei. Nu a fost anunțată o oră exactă pentru accesul anticipat în aplicație, însă acesta va fi disponibil cu câteva ore înainte ca ofertele să fie lansate pe site și în magazine.

Conform Altex, cele mai căutate categorii de produse sunt:

• Auto (anvelopele sunt vedetele sezonului)

• Familie (produse pentru copii, jucării, suplimente, produse de îngrijire personală, echipamente sportive)

• Mobilier, decorațiuni și bricolaj

Compania recomandă clienților să facă listă cu produsele favorită pentru a putea urmări promoțiile. Totodată, Altex anunță că există opțiunea de achiziție în rate cu cardul de cumpărături sau prin serviciul de finanțare Credex, disponibil în magazinele fizice și online.

Originile zilei de Black Friday

Termenul „Black Friday” are o istorie particulară și inițial nu era asociat cu cumpărăturile sau reducerile. Originea sa datează din anii 1950 în Statele Unite, când poliția din Philadelphia a început să folosească această expresie pentru a descrie haosul creat în vinerea de după Ziua Recunoștinței.

La acea vreme, traficul devenea insuportabil din cauza afluxului masiv de oameni care veneau în oraș pentru cumpărături de Crăciun și pentru a participa la evenimente sportive de weekend, în special un meci anual de fotbal care atrăgea mii de fani.

Agolmerația în trafic și mulțimea cauzau mari neplăceri, determinând polițiștii din Philadelphia să numească ziua „Black Friday” pentru a indica o zi deosebit de dificilă la serviciu.

Pe măsură ce timpul a trecut, termenul a început să capete alte conotații. În anii 1960, comercianții și-au dat seama că acest aflux de oameni reprezenta și o oportunitate de afaceri.

În loc să se concentreze pe haosul din trafic, oamenii au început să asocieze „negrul” din Black Friday cu trecerea conturilor în „negru”.

Pe parcursul restului anului, mulți comercianți operau „în roșu”, adică în pierdere. Vinerea de după Ziua Recunoștinței, datorită afluxului masiv de cumpărători, conturile intrau în „negru”, adică pe profit.

De-a lungul anilor, termenul Black Friday a suferit o evoluție majoră, în special datorită rolului comercianților, care au contribuit la schimbarea percepției asupra sa.

În anii 1960, comercianții din Philadelphia au dorit să dea termenului un sens mai pozitiv. În loc să evidențieze haosul, au început să promoveze Black Friday ca început oficial al sezonului de cumpărături pentru sărbători, cu reduceri exclusive pentru a atrage clienți, conform reptileshouse.

Pe măsură ce anii au trecut, ideea transformării acestei zile într-o zi a marilor oferte s-a răspândit rapid în alte orașe din Statele Unite, iar până în anii 1980 Black Friday era deja bine stabilit ca cea mai importantă zi pentru cumpărăturile premergătoare Crăciunului.

Rolul proactiv al comercianților, prin promoții și reduceri de neratat, a transformat această zi într-o adevărată instituție comercială, schimbând pentru totdeauna peisajul cumpărăturilor.

Evoluția tehnologică a făcut ca Black Friday să devină un eveniment global, comercianții online extinzând conceptul dincolo de haosul tradițional din străzile din Philadelphia și permițând termenului să ajungă în fiecare colț al planetei.

