Nazare: Consultările pentru bugetul pentru 2026 încep din ianuarie. Deficitul înregistrat în noiembrie este de 6,4%

Stiri Economice
23-12-2025 | 22:47
Alexandru Nazare
Inquam Photos / Octav Ganea

Primele consultări pentru elaborarea bugetului pentru anul 2026 vor începe în luna ianuarie, a anunțat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

autor
Lorena Mihăilă

Atunci va fi anunţat şi un calendar de aprobare a bugetului. El a precizat că deficitul înregistrat în luna noiembrie este de 6,4%, mai mic faţă de cel din luna noiembrie a anului trecut, care a fost de 7,15%.

„E foarte important modul în care vom pune bazele bugetului pentru 2026. Primele consultări pentru elaborarea bugetului vor începe în ianuarie. În acel moment vom şi anunţa un calendar de aprobare a bugetului. Aş putea să vă spun, în preambul, în privinţa lunii noiembrie, dacă mă tot întrebaţi de execuţie, vă dau veşti bune în privinţa execuţiei. Încă nu s-a publicat execuţia bugetară pentru luna noiembrie, dar pot să vă spun că deficitul înregistrat în noiembrie este 6,4% faţă de deficitul înregistrat anul trecut de 7,15%. Vorbim de 121 de miliarde aproximativ faţă de 125 câte erau anul trecut. Practic, deficitul nominal este mai mic în luna noiembrie cu aproximativ patru miliarde”, a declarat Alexandru Nazare, marţi, la finalul şedinţei de Guvern.

Ținta de deficit pentru 2026

El a precizat că ţinta de deficit în 2026 va fi între 6 şi 6,5%.

„Pentru 2026, bineînţeles ţinta de deficit o vom anunţa când avem proiectat bugetul, dar se ştie şi am vorbit public despre asta că va fi între 6 şi 6,5%. Cu cât vom înainta în elaborarea bugetului, vom şti exact care va fi şi cifra finală de deficit pentru 2026, oricum în limitele pe care le-am agreat deja cu Comisia şi sunt în traiectoria fiscal-bugetară agreată”, a declarat ministrul Finanţelor.

Citește și
donald trump
Donald Trump a promulgat legea apărării pe 2026. Sprijin pentru Ucraina și limitări privind retragerea trupelor din Europa

Întrebat dacă vom putea vedea relaxate anumite măsuri anul viitor dacă deficitul va arăta bine în continuare, Alexandru Nazare a răspuns: „Îmi doresc foarte mult şi am făcut eforturi deosebite astfel încât în această ordonanţă să avem astfel de măsuri. Pe măsură ce vom face economii şi pe măsură ce vom putea să reducem anumite cheltuieli, sper să avem astfel de măsuri. Îmi doresc foarte mult să avem astfel de măsuri, dar măsuri care să nu ne pună în pericol o stabilitate fiscal bugetară foarte greu câştigată”.

Tavanul s-a prăbușit peste șapte turiști care se aflau în piscina unui hotel de 5 stele din Sibiu. Șase au ajuns la spital

Sursa: News.ro

Etichete: buget, deficit, alexandru nazare,

Dată publicare: 23-12-2025 22:47

Articol recomandat de sport.ro
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
Citește și...
„Reforma” de la Parlament: Deputații și-au votat singuri un buget cu 12% mai mare pentru anul viitor
Stiri Politice
„Reforma” de la Parlament: Deputații și-au votat singuri un buget cu 12% mai mare pentru anul viitor

Deputații au votat marţi în plen bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2026. USR a anunţat că a votat împotriva bugetului, considerând nejustificată creşterea sumelor alocate pentru anumite cheltuieli.

Donald Trump a promulgat legea apărării pe 2026. Sprijin pentru Ucraina și limitări privind retragerea trupelor din Europa
Stiri externe
Donald Trump a promulgat legea apărării pe 2026. Sprijin pentru Ucraina și limitări privind retragerea trupelor din Europa

Președintele SUA, Donald Trump, a promulgat legea anuală a apărării pentru 2026, un buget record care prevede sprijin militar extins pentru Ucraina și impune limitări privind reducerea trupelor americane din Europa.

Eurodeputaţii susţin un „Schengen militar” pentru a face faţă unei potenţiale agresiuni ruse. Buget majorat pentru 2028–2034
Stiri externe
Eurodeputaţii susţin un „Schengen militar” pentru a face faţă unei potenţiale agresiuni ruse. Buget majorat pentru 2028–2034

Eurodeputații reuniți în plen au susținut crearea unui „Schengen militar”, care presupune eliminarea frontierelor interne pentru circulația trupelor și a echipamentelor militare în UE, precum și modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare.

Cât costă mâncarea în Europa. România are cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat
Stiri externe
Cât costă mâncarea în Europa. România are cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat

Prețurile la alimente diferă semnificativ de la un stat la altul în Europa. Deși prețurile alimentelor sunt mai mici în unele țări decât media din Uniunea Europeană, gospodăriile din aceste state cheltuiesc adesea o parte mai mare din buget pe mâncare.

Recomandări
Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede
Stiri Economice
Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, aşa-numita „Ordonanţă-trenuleţ”, care reduce anumite cheltuieli, amână altele şi reglementează aspecte necesare până la aprobarea bugetului pentru anul viitor.

Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului
Stiri actuale
Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunţat finalizarea cercetărilor în dosarul "Ferma Dacilor" cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane.

CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
Stiri Economice
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează

Consilierii CGMB au aprobat marți proiectul de hotărâre care stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale în București începând din 2026.

Top citite
1 Destinatii de Craciun cu soare
Shutterstock
Stiri Turism
Top destinații cu soare și plajă în Europa pentru vacanța de Crăciun și Anul Nou
2 Rovaniemi - Casa lui Moș Crăciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste
3 panettone
Shutterstock
Stiri Diverse
Deserturi de Crăciun din toată lumea. Rețete tradiționale de la panettone la turta dulce sau Christmas pudding
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Decembrie 2025

51:00

Alt Text!
La Măruță
23 Decembrie 2025

01:30:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Decembrie 2025

01:47:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28