Șeful Statului Major din Libia, Mohamed Al-Haddad, a murit după ce avionul în care se afla s-a prăbușit în Turcia

Şeful Statului Major al forţelor libiene a murit într-un "accident" de avion în timp ce pleca de la Ankara, în Turcia, unde s-a aflat într-o vizită, a anunţat marţi seara prim-ministrul libian Abdelhamid Dbeibah, notează AFP.

"Cu profundă tristeţe şi mare durere am aflat vestea decesului şefului Statului Major general al armatei libiene, generalul-locotenent Mohamed Al-Haddad", a declarat Dbeibah pe pagina sa oficială de Facebook.

Epava avionului transportându-l pe generalul libian, care a dispărut la scurt timp după decolarea din Ankara, a fost găsită, a anunţat ministrul turc de interne.

Unde a fost găsit avionul

"Epava avionului care a decolat de pe aeroportul Ankara-Esenboga cu destinaţia Tripoli a fost găsită de forţele noastre de jandarmerie la 2 km sud de satul Kesikkavak, în districtul Haymana", la aproximativ 50 de kilometri sud-est de capitala Turciei, a anunţat pe X ministrul Ali Yerlikaya.

"Contactul a fost pierdut la 20:52 (17:52 GMT) în seara aceasta cu avionul privat Falcon 50, cu numărul 9H-DFJ, care a decolat de pe aeroportul din Ankara Esenboga la ora 20:10 pentru Tripoli", anunţase anterior ministrul turc.

Potrivit lui Yerlikaya, "avionul transporta cinci persoane, printre care şeful Statului Major al forţelor armate libiene, generalul Mohammed Al-Haddad".

Nicio ipoteză oficială nu a fost avansată în acest stadiu, însă mai multe canale de televiziune turce private au difuzat, după acest anunţ, imagini cu cerul luminat de o explozie, nu departe de presupusul loc unde aparatul ar fi emis ultimul semnal.

