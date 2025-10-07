Salonul Auto București prezintă cele mai noi modele ale marilor producători. Reduceri mari, sub presiunea mărcilor chineze

Zeci de producători își prezintă cele mai noi modele la Salonul Auto București. Reprezentanții companiilor europene mizează pe oferte și reduceri pentru a atrage clienți, mai ales că automobilele chinezești intră tot mai puternic pe piață.

Strategiile vin într-un moment dificil, în care piața auto încetinește. Înmatriculările au stagnat în Europa, iar în România au scăzut cu 5% față de anul trecut.

La Salonul Auto din București sunt 35 de mărci, cu peste 450 de modele, de la autoturisme de lux, până la variante mai ieftine. Vedete sunt cele 8 mașini care vor fi lansate oficial în țara noastră.

Printre ele și o „electrică”. Promite autonomie de peste 500 de km, are baterie integrată direct în caroserie și un design sportiv.

Albert Chiș, organizator: „Avem automobile de familie, automobile sport, automobile economice, electrice, pe GPL, pe gaz, pentru toată lumea”.

Producătorii europeni fac cu greu față valului de mașini aduse din Asia.

Cristian Aleman, manager vânzări: „Este o concurență de luat în seamă, dar consider că mai e mult de lucru ca să prindă o masă mai mare de oameni. Cererea un pic mai mică din partea clienților. Personal o pun pe seama condițiilor economice, politice din țară”.

”Piața auto din Europa a mers cam cu frâna de mână trasă”

Adrian Amarandei, consultant vânzări: „În premieră aducem sistemul de operare, un sistem software care va permite în viitor clienții să primească updateuri și aplicații noi pentru a le utiliza în mașină. Clienții vor primi funcții noi mai mult decât atunci când au cumpărat mașina”.

Unii cumpărători rămân conservatori.

Client: ”O automată, o mașină europeană. Sunt mai cunoscute, au o tradiție, au o fiabilitate”.

Client: ”Fabricate în Europa, în principiu. Vrem o calitate, credem noi, mai bună și taxe cât mai mici”.

Totuși...

Corespondent ProTV: ”În primele opt luni din acest an, piața auto din Europa a mers cam cu frâna de mână trasă. Înmatriculările sunt aproape la același nivel ca anul trecut, vedem o scădere de 0,1%, dar ce e interesant e cum se schimbă preferințele șoferilor. Tot mai mulți aleg mașini electrice sau hibride, ambele în creștere cu aproximativ 25 de procente”.

România se află la mijlocul clasamentului european. Pe locul al 13-lea. Față de anul trecut, numărul mașinilor noi a scăzut cu 5%.

Vizitatorii sunt așteptați cu oferte.

Nicola Torregiani, reprezentant producător titrat: „Noi am decis să avem promoții atractive, vobim de reduceri de 4.000 de euro”.

Salonul auto își închide porțile pe 12 octombrie.

