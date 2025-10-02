Șeful Dacia, despre programul Rabla: Vânzările s-au redus de patru ori. „Ne-a încurcat îngrozitor”

02-10-2025
Șeful Dacia România, Mihai Bordeanu, a declarat că incertitudinea privind programul Rabla a diminuat vânzările companiei de patru ori.

Lorena Mihăilă

„Ne-a încurcat îngrozitor, ca să o spunem pe-aia dreaptă. Amânarea și diminuarea extraordinară a programului - pentru că, pornind practic de la buget de aproape un miliard și 400 de milioane, am ajuns la 200 de milioane (...) În loc de două sau chiar trei canale, pentru că era vorba de persoane fizice, persoane juridice și UAT-uri, acum am ajuns doar la persoane fizice. Programul, așa cum este el, a venit foarte, foarte târziu, împuținat îngrozitor la bani și nu pentru aceeași clienți. Deci astea 3 lucruri ne-au făcut să pierdem față de cum ne-am bugetat noi”, a spus șeful Dacia, principalul exportator al țării și unul dintre cei mai mari angajatori din economie, pentru Profit.ro.

De asemenea, el a spus că speră că în anul 2026 va exista programul Rabla încă de la începutul anului.

„Ni s-a promis că anul viitor vom avea un Program Rabla, dar nu pot să bag mâna în foc că va fi, și anul ăsta ni s-a promis și a început doar la sfârșit de septembrie”, a mai spus acesta.

Programul Rabla, important pentru clienții companiei

Șeful Dacia este un susținător al programului și subliniază că este foarte important pentru clienții companiei.

„Evident că aș prefera programul, pentru clienții Dacia este important. Cota noastră de piață este dublă față de cota de piață non-Rabla, nu se aplică la mașinile foarte scumpe. Mai bine spui clientului că nu mai există programul și atunci se pregătește fiecare cu finanțare, cu ce mai e. Oamenii se vor obișnui, tot avem nevoie de mașini, nevoia de mobilitate există. Hai să fim predictibili. Dacă facem un program, hai să-l facem pentru cinci ani, de preferat”, a conchis acesta.

Cifra de afaceri a companiei în 2024

În anul 2024, cifra de afaceri a Renault Group (RG) a fost de 56,2 miliarde de euro, în creștere cu 7,4% (respectiv +9,0% la rate constante ale cursului de schimb față de 2023).

Cea mai vândută mașină produsă de uzina Automobile Dacia de la Mioveni a fost în 2024 Dacia Duster, model comercializat în 214.454 de exemplare, adică 69,4% din totalul producției. 

În luna august, Dacia a înregistrat un volum record de vânzări pentru ultimii șase ani, în intervalul ianuarie – august. Marca Renault a reușit să livreze 461.300 de mașini în primele opt luni. Creșterea vânzărilor este de aproape 6% mai mult față de 2024, însă nivelul record din 2019 nu a fost încă depășit.

Compania Dacia avea în anul 2024 un total de 10.987 de angajați.

Era „woke” s-a terminat în Armata SUA. Secretarul de stat Pete Hegseth pune deopotrivă soldați și generali la cură de slăbit

02-10-2025

