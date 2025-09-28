„Le interzicem mașinile puternice șoferilor începători?” Ce spune un deputat USR și care e părerea expertului

Deputatul USR Cezar Drăgoescu vrea ca șoferii începători să nu mai poată conduce mașini puternice. Scopul: să scadă riscul ca aceștia să provoace accidente grave.

„Și o singură viață sau două sau 10 dacă am salva cu această lege, ar fi un succes”, a declarat Drăgoescu pentru Spotmedia.ro.

Titi Aur – expert în siguranță rutieră și formator de șoferi – ne-a explicat de ce nu este de acord cu acest proiect de lege.

Și a precizat că – deși i se par bine intenționate – astfel de modificări punctuale ale legislației nu au cum să reducă semnificativ numărul de accidente grave.

Și că soluția ar fi alta, apreciază Titi Aur.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.

