Noi interdicții pentru șoferii începători. Ar putea rămâne fără permis dacă sunt prinși la volanul unor mașini puternice

Șoferii începători ar putea să nu mai aibă voie să conducă mașini puternice în primii doi ani de la obținerea permisului. Asta prevede un nou proiect legislativ aflat acum în dezbaterea parlamentarilor.

Demersul vine în contextul unor statistici îngrijorătoare. Sute de accidente grave, unele fatale, au avut loc din cauza lipsei de experiență la volan.

Potrivit proiectului depus în Parlament, o mașină puternică înseamnă orice autoturism la care raportul dintre puterea motorului și greutatea vehiculului depășește 75 de kW pe tonă.

Andrei Popovici, mecanic auto: „75 de kW înseamnă cam 100 de cai putere, ceea ce este OK pentru mașinile uzuale, pe care le vedem peste tot în trafic”.

Corespondent Știrile ProTV: „Aceasta mașină cântărește 1,3 tone și are 150 de cai putere. Practic, dacă am mai puțin de doi ani de experiență, nu voi putea urca la volanul ei pentru că asta m-ar putea costa o amendă de până la 4.050 de lei și suspendarea permisului pentru 90 de zile”.

Șoferii fără experiență, un pericol pe drumuri

Inițiatorul proiectului spune că reglementarea este necesară pentru a reduce numărul accidentelor provocate de șoferii cu mai puțin de doi ani de experiență. În ultimii trei ani, au fost înregistrate aproape 700.

Paul recunoaște că, de când și-a obținut permisul, în urmă cu puțin peste un an, a fost deja implicat în două accidente ușoare.

Andrei Potra, specialist în conducerea defensivă: „Puterea mașinii este un factor care decide cât de grav este accidentul în care sunt implicați, în funcție de cât de tare apasă pedala. O mașină cu cai putere mulți, automat este mai sensibilă, dacă nu ești controlat în ceea ce faci, riști de nenumărate ori să fii într-o zonă de exces și să te expui unor pericole”.

Cezar Drăgoescu, deputat și inițiatorul legii: „M-am inspirat din proiecte similare și legi deja în vigoare care sunt în Italia. Și în 2024-2025 știu că este un proiect similar în Franța. Deci, practic, este și un model de bună practică europeană la ora aceasta”.

În proiectul de lege sunt prevăzute și excepții. Reglementarea nu se va aplica celor care folosesc mașina exclusiv în scop profesional și nici atunci când în autoturism se află un șofer cu permis valabil de cel puțin zece ani, pentru aceeași categorie.

