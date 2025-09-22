Raliul Gumball 3000 a revenit la București după 9 ani. Reacția unor străini, impresionați de spectacolul cu supermașini

22-09-2025 | 07:29
Peste 100 de mașini sport ieșite din comun, conduse de artiști, sportivi, actori sau influenceri, au făcut spectacol aseară în Piața Constituției.

Ștefan Maleș

Celebrul raliu internațional „Gumball 3000” a revenit în Capitala României, după 9 ani, cu ocazia evenimentelor organizate de „Zilele Bucureștiului”. Artiști de renume mondial au făcut și mai interesantă atmosfera.

Vedetele și-au etalat supermașinile în fața Casei Poporului din Capitală, după lansarea de sâmbătă, de la Istanbul, și în drumul spre destinația finală a raliului - Ibiza.

Maximillion Cooper - cel care a fondat Gumball 3000, în 1999, a condus un Brabus Rolls Royce Cullinan personalizat. I-a fost alături soția sa, rapperița EVE, câștigătoare a premiului Grammy.

Participantă: Iubesc România. Atmosfera e super, oamenii sunt super. E așa multă lume aici! Drumul a fost cam greu. Dar a fost minunat. Suntem foarte fericiți să fim aici, în București. Salutare, România, Gumball 3000 este aici!

Mii de oameni au venit să vadă showul incediar.

Străin: Superb! E cel mai bun loc pentru asta. Avem Parlamentul în spate, totul e super!

Fanii nu au ratat ocazia să ceară autografe. Pe lângă mașinile-spectacol, au făcut show mai mulți artiști internaționali. Printre ei, rapperita Eve și DJ-ul olandez Afrojack, și el deținător de premii Grammy.

Tara noastră a fost prima data inclusă în traseul Raliului Gumball 3000 în 2016.

Sursa: Pro TV

