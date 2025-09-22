Raliul Gumball 3000 a revenit la București după 9 ani. Reacția unor străini, impresionați de spectacolul cu supermașini

Peste 100 de mașini sport ieșite din comun, conduse de artiști, sportivi, actori sau influenceri, au făcut spectacol aseară în Piața Constituției.

Celebrul raliu internațional „Gumball 3000” a revenit în Capitala României, după 9 ani, cu ocazia evenimentelor organizate de „Zilele Bucureștiului”. Artiști de renume mondial au făcut și mai interesantă atmosfera.

Vedetele și-au etalat supermașinile în fața Casei Poporului din Capitală, după lansarea de sâmbătă, de la Istanbul, și în drumul spre destinația finală a raliului - Ibiza.

Maximillion Cooper - cel care a fondat Gumball 3000, în 1999, a condus un Brabus Rolls Royce Cullinan personalizat. I-a fost alături soția sa, rapperița EVE, câștigătoare a premiului Grammy.

Participantă: Iubesc România. Atmosfera e super, oamenii sunt super. E așa multă lume aici! Drumul a fost cam greu. Dar a fost minunat. Suntem foarte fericiți să fim aici, în București. Salutare, România, Gumball 3000 este aici!

Mii de oameni au venit să vadă showul incediar.

Străin: Superb! E cel mai bun loc pentru asta. Avem Parlamentul în spate, totul e super!

Fanii nu au ratat ocazia să ceară autografe. Pe lângă mașinile-spectacol, au făcut show mai mulți artiști internaționali. Printre ei, rapperita Eve și DJ-ul olandez Afrojack, și el deținător de premii Grammy.

Tara noastră a fost prima data inclusă în traseul Raliului Gumball 3000 în 2016.

