Mașini produse în România, în topul vânzărilor din Europa. Industria auto menține producția la un nivel ridicat

Stiri Diverse
16-09-2025 | 19:46
Unele dintre mașinile fabricate în România sunt în topul vânzărilor din Europa, iar acest lucru menține producția din țara noastră la un nivel ridicat.

Delia Bîrla,  Teodora Suciu

Chiar dacă înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 10%, în primele opt luni ale anului, de la Mioveni și Craiova au ieșit pe porțile fabricilor peste 340.000 de vehicule.

Modele precum Dacia Sandero, Dacia Duster sau Ford Puma se vând foarte bine, iar cererea de pe piețele europene acoperă scăderea de vânzări de la noi.

În primele opt luni, în uzinele de la Mioveni și Craiova au fost fabricate peste 340.000 de mașini, cu doar 2,7% mai puține ca în perioada similară din 2024.

Dacia a produs în jur de 185.000 de automobile, iar Ford Otosan – 161.000 de vehicule.

Însă, dintre acestea, doar 26.000, respectiv 4.500, au fost înmatriculate în România.

În rest, ambele fabrici mizează puternic pe exporturi, care susțin industria auto românească.

În tot acest timp, înmatriculările de mașini noi în țara noastră au scăzut cu 10 procente.

Adrian Sandu, secretar general ACAROM: „Nu ne ajută piața din România, dat fiind faptul că avem programul Rabla în întârziere, cu un buget scăzut. Peste 90% din producție se exportă. Asta e un plus pentru cele două uzine, dar și pentru furnizorii acestora, dat fiind faptul că aduc cifre de afaceri, aduc bani și aduc volume care se vând în vestul Europei. Un alt motiv de bucurie este acela că produsele fabricate la Mioveni și Craiova sunt căutate în vestul Europei și pe alte piețe.”

Corespondent Știrile ProTV: „Mai exact, Ford Otosan a exportat peste 83% din producția de anul acesta, iar în august Ford Puma a fost cel mai vândut model în Anglia, cu peste 2.400 de unități. Aproximativ 90% din mașinile produse la Mioveni merg peste hotare, în special în Franța, Italia și Germania. Dacia Sandero rămâne cel mai cumpărat vehicul din Europa în prima jumătate a anului, cu peste 128.000 de unități, iar Duster a urcat pe locul șapte, cu aproape 97.000 de mașini.”

Costin Giurgea, realizator Superspeed: „Este esențial pentru fabricile din România ca modelele produse aici să aibă succes pe alte piețe, nu doar în România. Piața din România nu ar fi nici pe departe suficientă pentru a justifica investițiile majore care s-au făcut atât la Dacia, cât și la Ford.”

Ford Otosan va continua producția de vehicule electrice la Craiova, iar Dacia va lansa în 2026 noi modele.

Sursa: Pro TV

romania, europa, masini, vanzari

Dată publicare: 16-09-2025 19:46

