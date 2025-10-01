Dacia ajunge la o cotă de piață de 5% în Europa, după primele 8 luni din 2025. Sandero și Duster, cele mai vândute modele

Dacia a înregistrat în luna august un volum record de vânzări pentru ultimii șase ani, în intervalul ianuarie – august. Marca Renault a reușit să livreze 461.300 de mașini în primele opt luni.

Creșterea vânzărilor este de aproape 6% mai mult față de 2024, însă nivelul record din 2019 nu a fost încă depășit. Noul director de vânzări și marketing, Frank Marotte, consideră că există șanse ca acest prag să fie atins, notează Profit.ro.

În luna august, Dacia a vândut 44.110 unități, cu aproape 9% mai mult decât în 2023, performanță notabilă pentru o lună de vară, când vânzările sunt în general reduse. Creșterea s-a tradus prin aproape 4.000 de vehicule suplimentare vândute doar în august și peste 8.000 pe întreg intervalul ianuarie–august. Marca deține în prezent circa 1% din piața globală auto, la jumătate față de Renault.

Europa rămâne piața principală pentru Dacia, cu 37.000 de vehicule vândute în august și 400.000 în primele opt luni, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 4%.

Cota de piață în regiune se apropie de 5%. Cele mai vândute modele sunt Sandero (210.000 unități) și Duster (180.000 unități), acesta din urmă beneficiind de cerere crescută după lansarea noii generații.

Dacia, la un pas de a-și depăși recordul din 2019

Pentru a egala nivelul din 2019, Dacia are nevoie de o accelerare a vânzărilor în ultimele luni ale anului. Lansarea versiunilor restilizate Sandero, Jogger și Logan, precum și noile motorizări pentru Duster și Bigster ar putea sprijini creșterea, deși lansarea Sandero ar putea temporiza deciziile de cumpărare. Bigster, cu peste 30.000 de unități vândute, devine un model de referință, dar este încă departe de obiectivul de 100.000 anual.

În 2019, Dacia vindea 480.200 de vehicule în primele opt luni și 736.500 pe întreg anul, incluzând și modelul comercial Dokker. Deși în 2025 există șanse ca marca să depășească vânzările din 2019 pe segmentul de autoturisme, fără vehicule comerciale este puțin probabil ca recordul total să fie egalat. Totuși, trendul ascendent al modelelor cheie și noile lansări pot consolida poziția Dacia pe principalele piețe europene.

