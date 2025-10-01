Dacia ajunge la o cotă de piață de 5% în Europa, după primele 8 luni din 2025. Sandero și Duster, cele mai vândute modele

Stiri Economice
01-10-2025 | 23:30
dacia
Getty

Dacia a înregistrat în luna august un volum record de vânzări pentru ultimii șase ani, în intervalul ianuarie – august. Marca Renault a reușit să livreze 461.300 de mașini în primele opt luni.

autor
Adrian Popovici

Creșterea vânzărilor este de aproape 6% mai mult față de 2024, însă nivelul record din 2019 nu a fost încă depășit. Noul director de vânzări și marketing, Frank Marotte, consideră că există șanse ca acest prag să fie atins, notează Profit.ro.

În luna august, Dacia a vândut 44.110 unități, cu aproape 9% mai mult decât în 2023, performanță notabilă pentru o lună de vară, când vânzările sunt în general reduse. Creșterea s-a tradus prin aproape 4.000 de vehicule suplimentare vândute doar în august și peste 8.000 pe întreg intervalul ianuarie–august. Marca deține în prezent circa 1% din piața globală auto, la jumătate față de Renault.

Europa rămâne piața principală pentru Dacia, cu 37.000 de vehicule vândute în august și 400.000 în primele opt luni, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 4%.

Cota de piață în regiune se apropie de 5%. Cele mai vândute modele sunt Sandero (210.000 unități) și Duster (180.000 unități), acesta din urmă beneficiind de cerere crescută după lansarea noii generații.

Citește și
Dacia Sandero
Dacia Sandero domină piața europeană după primele 7 luni din 2025. Câte mașini a vândut uzina de la Mioveni

Dacia, la un pas de a-și depăși recordul din 2019

Pentru a egala nivelul din 2019, Dacia are nevoie de o accelerare a vânzărilor în ultimele luni ale anului. Lansarea versiunilor restilizate Sandero, Jogger și Logan, precum și noile motorizări pentru Duster și Bigster ar putea sprijini creșterea, deși lansarea Sandero ar putea temporiza deciziile de cumpărare. Bigster, cu peste 30.000 de unități vândute, devine un model de referință, dar este încă departe de obiectivul de 100.000 anual.

În 2019, Dacia vindea 480.200 de vehicule în primele opt luni și 736.500 pe întreg anul, incluzând și modelul comercial Dokker. Deși în 2025 există șanse ca marca să depășească vânzările din 2019 pe segmentul de autoturisme, fără vehicule comerciale este puțin probabil ca recordul total să fie egalat. Totuși, trendul ascendent al modelelor cheie și noile lansări pot consolida poziția Dacia pe principalele piețe europene.

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Sursa: profit.ro

Etichete: dacia, sandero, dacia bigster,

Dată publicare: 01-10-2025 23:17

Articol recomandat de sport.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Citește și...
Dacia a numit pentru prima dată la conducerea sa o femeie. Ce planuri are cu mașina românească nemțoaica adusă de la Mercedes
Stiri actuale
Dacia a numit pentru prima dată la conducerea sa o femeie. Ce planuri are cu mașina românească nemțoaica adusă de la Mercedes

Dacia este condusă pentru prima dată în istoria sa de o femeie, după ce Renault a decis să o numească în funcția de CEO a producătorului românesc pe Katrin Adt, fostă vicepreședinte la Mercedes.

Dacia Sandero domină piața europeană după primele 7 luni din 2025. Câte mașini a vândut uzina de la Mioveni
Stiri Economice
Dacia Sandero domină piața europeană după primele 7 luni din 2025. Câte mașini a vândut uzina de la Mioveni

Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa în luna iulie. Aceasta este cea de a aptra lună din 2025 în care mașina produsă la Mioveni a dominat topurile europene.

Dacia ajunge, în sfârșit, și în Australia. Ce preț va avea la antipozi ”mult așteptatul Duster”
Stiri Auto
Dacia ajunge, în sfârșit, și în Australia. Ce preț va avea la antipozi ”mult așteptatul Duster”

Dacia se lansează oficial și în Australia, după o îndelungată tatonare, iar australienii vorbesc deja despre ”mult așteptatul Duster”. Chiar dacă prețurile nu au fost încă dezvăluite, primele estimări vorbesc despre echivalentul a 17.000 de euro.

 

Recomandări
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Stiri Politice
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Stiri actuale
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28