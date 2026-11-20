Era în jurul orei două noaptea, când patru tineri, veniți dintr-o localitate din Giurgiu, s-au întâlnit cu victima, un bărbat de 21 de ani din Capitală.

Cei cinci ar fi avut o înțelegere. Surse din anchetă spun că tânărul urma să cumpere de la cei patru un briceag cu 60 de lei. Numai că înțelegerea nu a mai avut loc.

Tânărul se apropie de laterala autoturismului și dă banii prin geamul deschis. Unul dintre pasageri, un adolescent de 16 ani de pe bancheta din spate, îi ia banii și, fără să îi dea cuțitul, îi prinde mâna.

În acele câteva secunde în care se iau la ceartă, îi spune prietenului său, șoferul mașinii, să o ia din loc. Victima este târâtă pe asfalt aproximativ 200 de metri și, deși strigă să oprească, șoferul accelerează.

În cele din urmă, este eliberat, iar cei patru demarează în trombă și dispar. Victima a scăpat cu răni ușoare, însă viața lui a fost pusă în pericol.

Imaginile surprinse de o cameră stradală au fost esențiale pentru identificarea celor implicați. Șoferul, în vârstă de 21 de ani, și adolescentul de 16 ani au fost reținuți pentru 24 de ore, iar acum vor ajunge în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă.

Cei doi sunt cercetați pentru tâlhărie calificată și tentativă de omor.