O femeie a murit, iar fetița ei de 3 ani a fost grav rănită pe trecerea de pietoni, lovite de un șofer grăbit să ajungă la un meci de fotbal.

În secvențe apare însă și un alt autoturism care trece fără să oprească.

Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional!

În aceste imagini, suprinse de o cameră de supraveghere, se vede cum o femeie, împreună cu fetița ei traversează, pe trecerea de pietoni din centrul localității Tiha Bârgăului, județul Bistrița.

Când ajung aproape de mijlocul străzii, o mașină trece în viteză fără să le acorde prioritate.

Femeia se oprește, secundă în care este lovită în plin de un alt autoturism care venea din sens opus. La volan se afla un tânăr de 27 de ani.

Specialiștii în conducere defensivă spun că viteza a fost un factor decisiv în producerea accidentului.

Andrei Potra, specialist conducere defensivă: ”Cu siguranță dacă oprea mașina de pe contrasens pietonul avea 50% în plus șanse să sară din fața mașinii, dar așa, a fost strânsă din ce pare, femeia a așteptat să treacă vehiculul respectiv, dar nu s-a mai asigurat încă o dată în planul cel mai apropiat. Vehiculul a venit mult prea repede ca să-l observe”.

În urma impactului, femeia a murit. Copila în vârstă de trei ani, a fost rănită grav și a fost transferată la Cluj-Napoca iar medicii de la Spitalul de Copii ne-au transmis că micuța este în Terapie Intensivă.

Localnic: ”Dacă ăla reducea, dădea prioritate la pietoni să treacă, automat și mașina din sens invers era un semnal de alarmă că există ceva. Probabil l-au orbit farurile, se vede clar că merge în linie dreaptă, doamna era chiar la mijlocul trecerii, deci inconștiență totală”.

Întreaga comunitate este revoltată, mai ales că în zonă au mai fost accidente și se circulă deseori cu viteză, spun localnicii. Lângă trecerea de pietoni unde s-a petrecut tragedia se află și o școală, iar părinții spun că cei mici sunt în pericol. O soluție ar fi montarea unui semafor.

Chiar în aceeași zonă am surprins luni cât de periculos este să traversezi pe trecerea de pietoni din comuna Tiha Bârgăului. Această femeie reușește cu greu să ajungă cu bine de pe un trotuar pe celălalt. Așteaptă până când un șofer încetinește și apoi oprește pentru a-i permite trecerea în siguranță.

Șoferul de 27 de ani care a produs accidentul soldat cu moartea mamei nu consumase alcool sau substanțe interzise, spun polițiștii. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Polițiștii continuă ancheta, însă nu au transmis deocamdată dacă a fost identificat și al doilea șofer din imaginile surprinse de camere.