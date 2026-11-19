Trenul circula pe ruta Galați - Brașov, cu aproximativ 200 de călători, care nu ar avea nevoie de îngrijiri.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Prahova, în autoturism se aflau două persoane: o femeie de 26 de ani și o fetiță de trei ani și șase luni. În urma impactului, atât femeie, cât și fetița au fost declarate decedate.

Copilul se află în stop cardio-respirator. Acesta a fost preluat de pompieri, care au început manevrele de resuscitare.

La intervenție participă și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova. Misiunea este în desfășurare.